Her İki Pixel 2 de Aktivasyon Oranında iPhone X'u Geçti!

Analytics, yılbaşı yaklaşırken akıllı telefonların aktivasyon durumlarını inceledi ve bu yılın en popüler akıllı telefonunun en azından Birleşik Devletler için Google Pixel 2 olduğunu ortaya çıkardı.

Yeni yıl yaklaşırken hangi akıllı telefonun daha fazla satıldığını görmek ilgi çekici olabilir. Zira pek çok çevrimiçi ve fiziksel mağazada gerçekleşen indirimler sayesinde tüketicilerin hangi akıllı telefon ile daha fazla ilgili olduğunu görmek mümkün olur.

Localytics analiz şirketi, çok daha farklı bir veri paylaştı. Şirket, akıllı telefon satışlarından bağımsız olarak yılbaşı yaklaşırken hangi akıllı telefon modellerinin daha fazla aktivasyona sahip olduğunu yayınladı. Verilere göre Google’ın iki yeni amiral gemisi de iPhone X’u geride bırakmayı başardı.

Google ve Apple’ın anavatanı olan Birleşik Devletler’den elde edilen verilere göre Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’nin aktivasyon oranı %38,61 ve %31,41’deyken, Apple’ın büyük bir şov ile tanıttığı iPhone X %28,72’lik bir aktivasyon oranına sahip. Google için bu oldukça iyi bir haber zira bir önceki verilerde Pixel 2'nin aktivasyon oranı yalnızca %12'ydi.

Analiz firmasına göre Google’ın amiral gemilerine olan ilginin yüksek olması, teknoloji devinin kampanyalar sayesinde cihazı mümkün olduğunca ulaşılabilir kılması. ABD’deki bazı operatör kampanyaları ile Google Pixel 2’ye aylık 15 dolar gibi bir ücret ile sahip olmak mümkün.