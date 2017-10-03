Pixel 2'nin Fiyatı ve Satış Tarihi Ortaya Çıktı!

Tanıtımına bir gün kala Google Pixel 2'nin satış tarihi ve fiyatı hakkında net bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Google’ın yeni amiral gemileri Pixel 2 ve Pixel 2 XL’nin ayak seslerini duyar gibiyiz. Cihazların tanıtılmasına bu kadar kısa süre kalınca sızıntılar da ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Android akıllı telefon sızıntılarıyla ünlü Evan Blass’ın VentureBeat’te yazdığı makaleye göre Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’nin piyasaya çıkış tarihleri ortaya çıktı. Evan Blass’ın ‘Google’ın lansman planlarını bilen bir kişi’ tarafından öğrendiğine göre Pixel 2, 19 Ekim’de satışa çıkacak.

Büyük kardeş Pixel 2 XL ise bir ay sonra, 15 Kasım’da satışa sunulacak. Evan Blass, ön satışlar için kesin bir tarih öğrenemediğini fakat lansman ile birlikte ön siparişlerin de başlayabileceğini ekledi.

Fiyat konusuna geldiğimiz de ise sızıntılara Droid Life aracılığıyla ulaşıyoruz. Pixel 2’nin 64 GB versiyonunun 649 dolar olacağı tahmin edilirken, 128 GB varyant için 749 dolar fiyat etiketi bekleniyor. Bu tahminlere göre Google, Pixel 2’nin fiyatlarını geçtiğimiz yıla göre arttırmıyor.

Fakat Pixel 2 XL’ye geldiğimizde, 64 GB modeli için 849 dolar ve 128 GB model için ise 949 dolar düzeyinde fiyatların olması bekleniyor. Bu da Google’ın geçtiğimiz yıla göre XL modelinde 100 dolara yakın bir fiyat artışı yapacağını gösteriyor.