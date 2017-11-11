Google Pixel 2 XL'da Bir Sorun Daha

Geçtiğimiz günlerde telefon ekranı açılırken yanıp sönen ışık problemi ortya çıkan Google Pixel 2 XL'da yeni bir sorun görüntülendi.

Akıllı telefon piyasası her geçen yıl üstüne koyarak ilerlese de bir türlü sorunlarla başa çıkmayı beceremiyor. Geçmişte kullanılan 0 hatalı 3310'ları aradığımız bir dönem olan akıllı telefon dönemine yeni bir hata damgasını vurdu. Bilindiği üzere iPhone X'da sıkça karşılaşılan sorunlar Apple kullanıcısı olmayanlar tarafından dalga konusu olmuş ve Android cihazlar övgüler almıştı. Ancak Google tarafından üretilen Pixel 2 XL cihazlarında çıkan yeni sorun tartışmaları daha da hararetlendirdi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde ekran açılıp kapanırken yanıp sönen ışık problemi veren Google'ın amiral gemisi şimdi de dokunmatik de sorunlar yaşıyor. Ancak Google, bu sorunu kabul ederek yeni bir OTA güncellemesiyle çözüm getireceğini söylüyor.

Yaklaşık bir hafta önce, Pixel Kullanıcı Topluluğu forumundaki bir yazı , Pixel 2 XL ekranının kavisli kenarlarında tepki alamama sorunundan bahsetti. Bunu bir video ile de kanıtlayan kullanıcılar duruma tepki gösterdi.