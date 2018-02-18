Google Pixel 2 XL, Düşük Sıcaklıkta "Hızlı Şarjı" Kaybediyor

Akıllı telefonların pillerinde yaşanan gelişme performansla doğru orantılı olarak ilerlemedi ancak şarj teknolojisinde hatırı sayılır adımlar atıldı. Bugün üretilen birçok telefon bataryası, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 1 saat kadar sürede neredeyse tam dolu hale geliyor. Ancak Google Pixel 2 XL'da "Hızlı Şarj" bildirimi her zaman doğru bir ifade olmayabilir.

Google tarafından piyasaya sürülen ve birçok özelliğiyle büyük markaların amiral gemisi cihazlarına rakip olan Pixel serisi cihazlar güncelleme alma konusundaki doğal liderlikleriyle de fark yaratıyor. Ancak telefonla ilgili birçok sorunda haber sitelerinde yer alıyor. Son gelen bilgilere göre düşük sıcaklıkta "hızlı şarj" olduğu iddia edilen Pixel 2 XL, aslında 4W'dan daha az şarj oluyor. Konuyla ilgili şikayetler çeşitli forum sitelerinde tartışılıyor. Yapılan testler böyle bir sorunun 2 XL için doğru olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Pixel 2'nin de böyle bir sorunun olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pixel 2 XL'in pil sıcaklığı yaklaşık 20 ° C'nin altına düştüğünde maksimum şarj hızı normalde 18 W'den 10,5 W'ye düşmesi gerekiyor. Ancak kullanıcılar yalnızca 3-4 W gücünde şarj olduğunu iddia ediyor. Burada karışıklığa sebep olan şey ise telefonun 'hızlı şarj' olduğunun iddia edilmesi oluyor. Bu problemin yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili bir test gerçekleştiren Android Police internet sitesi Pixel 2 XL ile birlikte bazı telefonları 16 ve 24 santigrat derecelere şarj etti.

Pixel 2 XL

2016 Pixel XL

OnePlus 5T

Essential PH-1

Nextbit Robin

Test edilen tüm telefonların pil sıcaklığı 16 dereceye gelene kadar buzdolabında bekletildi. Daha sonra şarj değerleri kaydedilen telefonlar 24 santigrat dereceye kadar ısıtıldı ve tekrar şarj performansları kayıt altına alındı. Sonuç şöyle oldu:

Sonuçta, test edilen telefonların çoğunda, Nextbit Robin hariç olmak üzere, daha soğuk sıcaklıklarda en yüksek şarj hızlarında küçük bir düşüş yaşandı. Ancak en büyük düşüş Pixel 2 XL'de yaşandı