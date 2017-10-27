Google'dan Pixel 2 XL Ekranındaki Sorunla İlgili Açıklama!

Geçtiğimiz pazar günü Google, yeni amiral gemisi Pixel 2 XL'ın ekranındaki yanma şikayetlerine ilişkin araştırma başlatmıştı. Firma, olaya ilikin yaptığı ilk açıklamayla sorunun yazılımsal olduğunu ve güncellemelerle giderileceğini söyledi.

Google, akıllı telefon sektörüne üretici olarak girmesini sağlayan Pixel serisine bu yıl iki yeni üye daha kazandırdı. Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Pixel 2 ve Pixel 2 XL, genel anlamda beğenilen cihazlar oldular. Ancak uzun süreli kullanım tecrübelerine ilişkin bildirimler gelmeye başlayınca işin rengi değişti. Dünyanın dört bir yanındaki telefon sahipleri, Pixel 2 XL cihazlarının ekranında devasa yanıklar oluştuğunu bildirdiler.

Gelen şikayetlerin ardından kolları sıvayan Google, sorunun nedenini araştırmaya koyuldu. Yapılan ilk açıklamaya göre kullanıcıların endişelenmesini gerektirecek bir durum yok ve sorunlar yazılım güncellemesiyle en kısa zamanda giderilecekler. Konu hakkında açıklama yapan Google yetkilisi Mario Queiroz’un sözleri şöyle:

"Pixel 2 XL ekranın kapsamlı testi, bozulma özelliklerinin diğer amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan OLED panelleriyle ortak bir sorun olarak gözüküyor. Yanma sorunlarını gidermek için yakın zamanda yazılım güncellemesi dağıtacağız.”

Pixel 2 XL ekranının renk ayarları Oreo ile değişen Android işletim sistemine özel olarak ayarlandı. Google varsayılan renk ayarı olarak diğer Android cihazlardan daha soluk görünümlü renkler tercih etti.

Queiroz, söz konusu renk değişiminden hoşlanmayan kullanıcılara seslendi: “Pixel 2 ve Pixel 2 XL yazılım güncellemesi sayesinde yakında yeni bir doymuş renk modu ekleyeceğiz". Bu mod sayesinde kullanıcılar, ekran renklerini kendi tercihlerine göre düzenleyebilecekler.

Google’ı büyük bir krize sürükleyecek olan yanma sorunu için 4 günlük araştırma süreci uzun değil. Sonuçta sorunu etkin bir şekilde tespit eden firma, gerekli önlemleri almak için kullanıcılarına bildirimde bulunuyor. Bu tavır, yaşanacak zararı büyük oranda azaltacaktır.

Diğer yandan Google’ın kullanıcılara bir başka sorun yaşatma lüksü de kalmadı. Zira ilerleyen tarihlerde küresel pazara da sokmak istediği Pixel serisinin itibarını koruması gerekiyor.