Google, Pixel 2 XL Ekranlarındaki Yanma Sorununu Araştırıyor

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’in en saf halini sunan ve Google’ın son gözdesi Pixel 2 XL, satışa sunulduktan kısa süre sonra dünyanın dört bir yanından şikayet almaya başladı. Ekranlarının belirli bir bölümünü kaybeden kullanıcılar firmaya yüklenirken, Google’dan duruma ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu Android’in kötü talihli amiral gemi serisi Pixel’in en üst düzey modelinin başına kötü şeyler geldi. Cihazın yüksek çözünürlüklü ekranı düşük ışıkta görüntülendiğinde, çamurlu ve gri tonlara sahip yanmış bölgeler beliriyordu. Çoğu kullanıcının yaşadığı kronik probleme ilişkin Twitter’da sayısız görsel kanıt var.

"7 günlük tam zamanlı kullanımdan sonra, Pixel 2 XL'de oldukça büyük bir OLED yanması oluştu"

Elbette bu durumun daha çok insanı etkilediğini gören kullanıcılar, Google’a bir şeyler yapması için baskı kurmaya başladılar. Kimi uzmanlar, ekranlardaki grileşen bölgelerin bir yanma değil, bir arayüz sorunu olduğunu savunsalar da her iki durum da iyi şeylere işaret etmiyor.

Durum ne olursa olsun endişelenen kullanıcılar Google’a daha fazla yüklenmeye başlayınca, firmadan olaya ilişkin ilk resmi açıklama da geldi:

“Pixel 2 XL’nin ekranı, doğal ve güzel renkler vadeder ve QHD + çözünürlüğü, geniş renk yelpazesi yüksek kontrast oranı gibi gelişmiş bir POLED teknolojisi ile tasarlanmıştır. Tüm ürünlerimizi piyasaya sunmadan önce, her birimin imalatında kapsamlı kalite testleri uyguladık. Söz konusu geri bildirimleri araştırmaya başladık.”

Mevcut teknolojide seri üretime uygun birçok ekran ve özellikle OLED olanlar, zaman içinde yanık görünmeye başlayabilirler. Fakat bu yanıklar günler ya da haftalar değil, aylar hatta yıllar içinde oluşurlar.

Kullanıcılar gibi biz de Google’dan gelecek raporu dört gözle bekliyoruz. Eğer bu sorun gerçekten ekranların yanmasıyla ilgiliyse Google, akıllı telefon piyasasındaki üretici üstünlüğü hedefinden bir adım daha uzaklaşacak.