Google Pixel 2 XL'ın Ekranında Yepyeni Bir Sorun Keşfedildi

Google Pixel 2 XL aldığına bin pişman olan kullanıcılar şimdi de telefon ekranı açılırken yanıp sönen ışıktan şikayetçi oldular.

Google ve LG’nin şu anda ihtiyacı olan son şey, Google Pixel 2 XL’ın ekranıyla ilgili başka bir sorundur. Hem Pixel 2 hem de Pixel 2 XL sahiplerinin ekran kısmında büyük sıkıntılar yaşadıkları biliniyor. Birbirinden ciddi ekran sorunlarına bir yenisi daha katıldı. Bu problemde, ekran açılmadan önce bir kez yanıp sönüyor.

Pixel 2 XL’la ilgili daha önceki sorunlar ekranın yanma ve tonla ilgili sorunlarıydı. Haliyle yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan bu sorun şirket için apayrı bir sıkıntı durumunda.

Bu sorunu yaşayan bir Pixel 2 XL kullanıcısı tarafından çekilen bir video, ekranın ilk hamlede açılamadığını, bir beyaz ışık hızlıca yanıp söndükten sonra ikinci hamlede açılabildiğini gözler önüne seriyor. Bu beyaz ışık bütün açılışlarda meydana gelmese de arada sırada kullanıcıların karşısına gelerek sıkıntı yaratıyor.

Pixel 2 XL kullanıcısının açıklamasına göre, bu sorun ilk ortaya çıktığında telefonu kapatıp açtığını ve bunun sorunu çözdüğünü, ancak ertesi gün aynı şekilde yine karşısına çıktığını belirtti. Telefonu güvenli moda getirerek fabrika ayarlarına sıfırlama gibi özellikleri de denediğini belirten Pixel 2 XL kullanıcısı, sorundan bir türlü kurtulamamış.

Google Pixel 2’ler donanım olarak kullanıcıları memnun ediyor olsalar da, LG’nin ürettiği ekranlardan yaşanan sorunlardan dolayı herkes isyan edecek kıvama geldi. Google’ın bu faciadan sonra yeni telefonlarda ne yapacağı merak ediliyor.