Google Pixel 2 XL Kamerası, 20 Bin Dolarlık Kameraya Karşı!

Fotoğrafçı Tyler Stalman, en iyi akıllı telefon kamerasına sahip Google Pixel 2 XL ile 20 bin dolarlık Hasselblad fotoğraf makinesini karşılaştırdı.

Her zaman akıllı telefon kameralarının çok geliştiği ve çok kaliteli fotoğraflar çektiği söylenir. Peki gerçekte akıllı telefon kameraları bir fotoğraf makinesine göre ne durumdadır? Fotoğrafçı Tyler Stalman, bu soruya bir yanıt verebilmek için DxOmark’ta en yüksek puanı almayı başaran Google Pixel 2 XL kamerası ile 20 bin dolarlık orta seviye bir Hasselblad kameranın fotoğraflarını karşılaştırdı.

Stalman, bir başka fotoğrafçı olan Jason Eng’i Hasselblad fotoğraf makinesi ile birlikte stüdyosuna davet etti ve bir Pixel 2 XL ve Hasselblad fotoğraf makinesi kullanarak aynı modeli aynı aydınlatma koşullarında çektiler. Elbette ki bu tam olarak adil bir karşılaşma değil; orta seviye bir fotoğraf makinesi olan Hasselblad 20 bin dolarken Pixel 2 XL yaklaşık bin dolarlık bir fiyata sahip.

Dinamik Aralık (Hasselblad/Pixel 2 XL)

Stalman, her iki kameranın da dinamik aralığını göstermek için hem çok koyu hem de çok parlak alanları olan özel bir sahne hazırladı. Stalman’a göre Pixel 2 XL’nin küçük boyutlu fotoğraflarda başarısız olduğu söylenemez fakat ışığın az olduğu noktalarda detayları kaybettiğini söylemek mümkün.

Netlik (Hasselblad/Pixel 2 XL)

Pixel 2 XL’nin Hasselblad’den daha hızlı odaklama gerçekleştirdiğini söylemek mümkün. Ayrıca her iki cihazın da sonuçlarına bakıldığında benzer bir netliğe sahip olduğu görülüyor. Fark, fotoğrafları büyütmeye başladığınızda ortaya çıkıyor. Pixel 2 XL ile çekilen fotoğraflar büyütüldükçe netlik kaybolmaya başlıyor.

Sahne Derinliği (Hasselblad/Pixel 2 XL)

Pixel 2 XL’de bulunan çift piksel teknolojisi sayesinde cihaz, alan derinliğini algılayarak yazılımla da olsa arka plan bulanıklığı oluşturabiliyor. Fakat Stalman’a göre Pixel 2 XL’nin oluşturduğu sanal arka plan bulanıklığı, Hasselblad kadar iyi durmuyor. Akıllı telefon ekranında sonuçlar arasındaki farklar çok fazla belli olmasa da fotoğrafları büyüttüğünüzde Pixel 2 XL ile çekilen fotoğrafların arka plan bulanıklığında bozulmalar olduğunu görüyorsunuz. Yine de Pixel 2 XL'nin rakibine karşı müthiş bir direnç gösterdiğini söylemek, sanırım yanlış olmaz.

Her iki kameranın performansının karşılaştırıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.