Google Pixel 2 XL Parçalarına Ayrılıp Yeniden Birleştirildi!

iFixit isimli kanal Google'ın yeni piyasaya sürdüğü telefonu olan Pixel 2 XL'ı tamamen parçalarına ayırıp yeniden birleştirmeyi ve ardından çalıştırmayı başardı!

Akıllı telefon ve bir çok cihazın tamiriyle ilgili videolar barındıran "iFixit Video" isimli kanal, Google'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonu Google Pixel 2 XL'ı tamamen parçalarına ayırıp yeniden birleştirmeyi başardı. Son günlerde Google'ın Pixel modellerinin tamir edilmesinin çok zor olduğuna dair iddialara cevap niteliğinde olan bu videoyla beraber kafalardaki sorular da giderilmiş oluyor.

Yine de iFixit'in telefonları parçalarına ayırmada bizim kadar izlemesi keyifli bir yol izlemediklerini söyleyelim. Kendileri zaten bu videoyu daha çok donanımsal olarak parçalarına ayırıp birleştirme rehberi olarak yayınlamışlar. Ancak yine de akıllı telefonlardan donanımsal olarak anlamasanız bile, telefonun parçalarına ayrılıp yeniden birleştirilmesini izlemek bile oldukça keyifli.

Bizim elimize geçtiğinde eminiz ki bu videodan daha iyi parçalarına ayıracağımız Pixel 2 XL'ın, daha sonra birleştirilemeyeceğine adımız gibi eminiz. Ama yine de Türkiye'de resmi satışı ve servisi daha olmayan Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerine dair olan bu video en azından ülkemizde de tamircilerin bu telefonu rahatça yapabileceğine de işaret. Siz ne düşünüyorsunuz?