Google'ın yeni yayınladığı Pixel 2'de olanlardan çok olmayan özellikleri konuşulmaya başladı. Telefonda kablosuz şarj teknolojisi de yer almıyor.

Google’ın geçen gün pek çok yeni özellik ve eksiklikle açıkladığı Pixel 2 cihazlarını görenlere soralım, telefon sizi yeterince memnun etti mi? Daha önce yaptığımız haberde Pixel 2’de 3.5 mm jakının olmadığını açıklamıştık. Bunu bir kenara bırakalım ve cihazın en çok eleştirilen kısmına geçeşim; kablosuz şarj desteği yok.

Bu sene Apple’ın iPhone 8 ve iPhone X’lara bile getirdiği kablosuz şarj teknolojisi, Google tarafından yine tercih edilmedi. Google bunun hakkında birkaç neden öne sürüyor, ancak bu nedenler açıkçası bizleri tatmin etmeye yetmedi.

2015’te birkaç Google lideri Reddit AMA’ya katıldı ve burada kablosuz şarjın Nexus 6P ve 5X’te görünmemesiyle alakalalı konuşmuşlardı. K USB-B’nin çok yavaş olduğunu gerekçe gösteren çalışanlar, kablosuz şarj etmenin standardın dışında kaldığını belirtmişlerdi.

Günümüzde bütün telefonların USB-C’ye geçmeye başlamasıyla birlikte kullanıcıların merakla beklediği kablosuz şarj teknolojisi bu sefer de telefon kalın olmasın diye getirilmedi. İnceliği optimize etmek için kablosuz şarjdan vazgeçen Google, bu konuda ciddi bir hata yapmış gibi gözüküyor. Rakiplerinin her birinin bu teknolojiyi desteklediği düşünülürse bu dönemde böyle bir teknolojiden uzak kalmak, ülkemizde olmasa da(fazla kullanmıyoruz) dünya genelinde kafalarda soru işareti bırakacaktır.