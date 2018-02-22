Google Pixel 3 ile Birlikte Düzelmesini Beklediğimiz 3 Şey!

Dünyanın en çok kullanılan işletim sisteminin sahibi olan yazılım devi Google’ın son yıllarda Apple’a rakip olarak piyasaya sürmeye “çalıştığı” Pixel serisi cihazlara 2018’de de yeni bir üye katılacak. Peki Pixel 3 ile gelmesi gereken yenilikler neler?

Google Pixel 2 piyasaya sürülür sürülmez ülkemizdeki pek çok potansiyel müşteri cihaza ulaşmak istedi. Ancak bunun için Google kendisine değil aracı ticaret şirketlerine ulaşmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla kullanıcılar, cihazı satın alırken ekstra ücret ödediler.

Android'in saf ve en güncel deneyimini sunan Pixel ailesi, artık düzenli olarak her geçen yıl çıkartılmaya başlandı. Amiral gemisine yakışır teknik özellikleri ve kabiliyetleriyle gözleri dolduruyor. Fakat Pixel 2 ile birlikte çözülmeyen büyük sıkıntılar hala devam ediyor. Ağustos 2018’de gelmesi beklenen cihazda muhtemelen en güncel Android sürümü olan Android P de yer alacak. Hatta Pixel 3 piyasadaki en iyi işlemcilerden birisiyle gelecek.

Ancak karşılık bulmayı beklediğimiz bazı konular var. Sen şöyle geç kenara da biraz konuşalım Google:

Geniş dağıtım ağı ve yüksek sayıda üretim:

Pixel cihazları, Google’ın denek cihazları imajından bir an evvel kurtarılmalı. Sınırlı sayıda üretip bazı önemli pazarlara sunarsanız Apple ve Samsung gibi bir devlerle donanım konusunda rakabet sağlayamazsınız. İnsanlar Pixel cihazlarına ABD’de bile zor ulaşıyorlar. Halbuki küresel anlamda çok ciddi bir talep var. Operatörler, Pixel serisi cihazları fatura kampanyalarına dahil etmeliler. Umarız Google en kısa zamanda bu konuda bir açıklama yaparak Pixel 3’ün vizyonunu genişletir.

Yoksa işler 'bence nanay'.

Kablosuz şarj ve daha hızlı kablolu şarj:

Şarj ve batarya konusu hangi üreticinin başını ağrıtmıyor ki Google’ın da ağrıtmasın? Pixel serisinde hala kablosuz şarj teknolojisi bulunmuyor. Aynı zamanda acele ettiğimiz zamanlarda hiçbir şey kablolu bağlantıdan daha hızlı ve kaliteli değildir. O yüzden Pixel 3’ün kablolu şarj teknolojisi geliştirilmeli ve daha hızlı bir hale getirilmeli.

Yüksek güvenlikli yüz tanıma teknolojisi:

Şimdi hiç de kişisel gizlilik tartışmalarına girmeyeceğim. Gizliliğimizin peşinde olanın bize ulaşacağı daha farklı yollar da var. O yüzden yüz tanıma teknolojileri, kişisel tüketici elektroniğinde bir devrimdir. Apple iPhone X ile alıp başını giderken Google’ın gol atmaya ihtiyacı var. Yetişirse tabii. Pixel 3 ile bu mümkün olabilir. Android cephesindeki tüm üreticiler, pazarın liderinden örnek bir iş görmelidir.

Bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Elbette temel konu ve sorunlara değiniyoruz. Siz de Pixel 3’ten beklediğiniz şeyleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Unutmadan; şu kulaklık girişini de geri getirirsen seviniriz Google.