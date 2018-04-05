Google Pixel 3 İle İlgili İlk Sızıntı Gerçekleşti

Google'ın potansiyel amiral gemisi Pixel 3'e ilişkin ilk ayak sesleri bu sabah Google yapımı bir kodda ortaya çıktı. Bu pek çok somut bilginin yer aldığı büyük bir sızıntı değildi ancak yeni Google telefonu için bir başlangıç noktası görevi görebilir.

Google iyiden iyiye akıllı telefon piyasasına adapte olmaya ve kendi kullanıcılarını oluşturmaya başladı. Şirket yazılımdan kaynaklanan gücünü ve Google markasının büyüklüğünü de ortaya koyarak, potansiyel alıcılara her zaman en güncel mobil telefonu sunmayı vaat etti. Bu doğrultuda şirket bu sene için Yeni Pixel cihazın hazırlıklarına başlamış görünüyor. Bunun ilk işareti de birkaç AOSP (Android Open Source Project) kodunun işlenmesiyle başladı. Peki Google'ın yeni bir telefon çıkarma pratiği nasıl işer? Kabaca bunu anlatalım:

Yayın Tarihi

İlk Piksel, Pixel XL ile birlikte 4 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşen bir Google etkinliğinde ortaya çıktı. 4 Ekim 2017'de Pixel 2, Pixel 2 XL ile ortaya çıktı. Her iki telefon da ortaya çıktıktan yaklaşık 16 gün sonra piyasaya sürüldü. Dolayısıyla Pixel 3'ün tanıtım tarihinin 4 Ekim 2018 olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

İsim

İlk telefonun adı hepinizin bildiği gibi Pixel ve Pixel XL. Google devam eden süreçte mevcut amiral gemisi olan telefonunu yani Pixel 2 ve Pixel 2 XL' yi piyasaya sürdü. Bu sebepten dolayı Google'dan gelecek yeni telefonun adı hepinizin çok şaşıracağı bir şekilde Pixel 3 XL olacak.

Fiyatlandırma

Google'ın orijinal Pixel ve Pixel XL cihazları bugüne uyarlandığında sırasıyla 550 ve 670 dolar civarında bir fiyata sahip. Bunlar 32 GB hafızaya sahip modeller içindi. Elbette bu telefonlar şu anda stokta yok ancak fiyatlar hala çevrimiçi olarak Google Store'da bulunuyor.

Mevcut amiral gemisi Pixel 2 ve Pixel XL'nin 64 GB sürümleri sırasıyla 650 dolar ve 850 dolar olarak fiyatlandırıldı. Google'ın bu trendi devam ettireceği düşünülürse Pixel 3 ve Pixel 3 XL sırasıyla 750 dolar ve 930 dolar civarında bir fiyatlandırmayla karşımıza çıkabilir. Bu fiyatların 64 GB modeller için olacağını düşünüyoruz. 128 GB modeller için Google'ın önceki modellerinde de benimsediği gibi 100 dolarlık bir ek ücret ortaya çıkabilir.

Bilinen Detaylar

XDA Developers'dan Mishaal Rahman tarafından keşfedildiği gibi, 9 Mart 2018'de ortaya çıkan bir AOSP'de (Android Açık Kaynak Projesi) 'Pixel 3' ismi yer alıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi cihazın teknik donanımlarıyla ilgili herhangi bir bilgimiz bulunmasa da Google'ın şimdiden çalışmalara başladığını söylemek mümkün. Ayrıca bir amiral gemisi olması vasıtasıyla Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın mevcut üst segment telefonlarla yarışabilir nitelikte özelliklere sahip olacağını belirtebiliriz.