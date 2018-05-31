Google'ın Android piyasasının en iyi akıllı telefonlarını ürettiği bir gerçek. Pixel 3 ve XL ile Google sadece Android alemine değil, iPhone'a da kafa tutarak tüm piyasaya hükmetmeyi düşünüyor.

iPhone X'un birçok cihazı tasarım olarak fazlasıyla etkilediğini söyleyebiliriz. Google, önceki iki yıl olduğu gibi Apple'ın cihazlarını duyurmasından yaklaşık 1 ay sonra yeni telefonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Bazı söylentilere göre Google, Pixel 3 ve 3 XL telefonlarını piyasaya sürmeden evvel bazı plan değişikliklerine gidebilir.

Önümüzdeki sonbahar çıkması planlanan Pixel 3 ve Pixel 3 XL, daha kalın bir çerçeveye sahip olacak. Bununla birlikte çentikli olacak telefon, Pixel 2'nin daha küçük bir versiyonuna benzeyecek. Ancak Google, ilerleyen dönemlerde tıpkı iPhone X gibi telefon çerçevesini tamamen kaldırmayı düşünüyor. Şirket, piyasaya sürmeyi planlarken yapay zekadan çok daha fazla yararlanan bir yazılımın üzerinde de çalışıyor.

Pixel 3'ün daha büyük olacak telefonu XL ise pek de iPhone X'a benzemeyecek ve yine bazı sızıntılara göre bu telefon çok daha uzun olacak. Son olarak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Pixel 2 XL, telefonlardaki anormal mavi ekran tonundan da şikayetçi olmuştu. Bu durum, şirketin ekrana dair fikirlerini de değiştirmiş olabilir.