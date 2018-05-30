Google Pixel 3'ün Detaylı Görüntüleri Weibo'da Sızdırıldı

Teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği Google cihazı Pixel 3'ün lansman öncesi birkaç görüntüsü, Çinlilerin sosyal medya platformu Weibo'da yayınlandı.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'nun telefon sızıntı paylaşımları gerçekten çılgınca olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Weibo kullanıcılarından birisi, yakında tanıtılacak Pixel 3 telefonunun neye benzediğini merak edenler için bir paylaşım yaptı.

Henüz lansmanı düzenlenmeden önce yayınlanan Google Pixel 3'ün bu fotoğrafları, Çin sosyal medyasının gündemine bomba gibi düştü. Google'dan herhangi bir tastik almayan fotoğraflar, kenarları ve arkası açısından Pixel 2'ye olduça benziyor.

Ancak bahsettiğimiz gibi bu fotoğraf paylaşımının tamamı bir Weibo kullanıcı tarafından yapıldı. Bu yüzden cihazın bu şekilde çıkacağına dair bir kesinlik yok. Ama ne olursa olsun fotoğraflar gerçekten harika ve oldukça gerçekçi görünüyor.