Google, Pixel 3'ün Tasarımını Yanlışlıkla Yayınlamış Olabilir!

Yaklaşık bir senedir akıllı telefon dünyasının yatıp kalktığı çentik furyasına, Google da mı katılıyor? Bununla ilgili küçük bir ipucu edindik.

Geçtiğimiz haftalardan beri kulislerde, Google'ın Pixel 3'ü tasarlarken iPhone X'u bire bir olarak kopyalayacağı konuşuluyordu. Google I/O kapsamında elimize geçen görüntülere göre bu teorinin gerçek olma olasılığını Google, bizzat doğrulamış olabilir.

Android P'nin herkese açık betası, bildiğiniz gibi geçen hafta yayınlandı. iPhone X'dan alışık olduğumuz 'hareketler' (gestures) özelliğinin oldukça benzer bir versiyonunu ile karşılaştığımız Android P'de, ilgimizi çeken bir de ekran görüntüsü oldu.

Gördüğünüz gibi bildirimlerin olduğu bölgede 4'ten fazla bildirim simgesi görünmüyor. Burada Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin çentiğinin bulunacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bildiğiniz üzere Pixel 3 aktif olarak Google tarafından geliştiriliyor ve hem yayılan dedikodulardan, hem de sızıntılardan sonra etrafta iPhone X telefonları görmekten sıkılanlar için iyi bir haber veremiyoruz. Nitekim bizleri iPhone X ile tasarım olarak çok benzeyen bir telefon karşılayacak gibi duruyor.