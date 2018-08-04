Google Pixel 3XL Benchmark Değerleri iPhone X'u Geçemedi

Google'ın yakın zamanda tanıtması beklenen amiral gemisi Pixel 3XL, Benchmark testlerinde iPhone X'un altında kaldı.

Kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen Google Pixel 3XL, diğer Android telefonlar ile aynı kaderi paylaştı. Geekbench testleri sızdırılan cihaz, Apple'ın geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü iPhone X'nun yanına dahi yaklaşamadı. Apple'ın bu sene içinde çıkartacağı yeni telefon modellerini de düşünürsek bu fark daha da açılacak gibi duruyor.

Geekbench verilerine göre Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 3XL, Snapdragon 845 işlemci, 4 GB RAM ve Android 9.0 ile satışa sunulacak. Google Pixel 3 XL'ın, Apple’ın 2017 yılında çıkatmış olduğu iPhone X ve iPhone 8’in çok altında bir performans sergileyecek olması büyük bir hayal kırıklığı olarak yorumlandı. Apple iPhone X tek çekirdek testlerinde 4207 puan alırken, çok çekirdek testlerinde ise 10123 puan almayı başarmıştı.

Geekbench listeleri sahte olabilir ancak Pixel 3 XL'ın, diğer 2018 Android amiral gemilerinden daha iyi donanım sunmasını beklemek, fazla iyimser sayılabilecek bir düşünce olurdu. Şirketin bu yaz bitmeden Android 9.0'u piyasaya sürmesi ve ardından Ekim ayı başlarında Pixel 3 XL'ı tanıtması bekleniyor.