Google Pixel 3XL'ın Fotoğrafları Sızdırıldı

Google'ın yakın zamanda tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi Pixel 3XL'ın, tasarımı ve özellikleri belli oldu.

Yaklaşık bir ay önce bir Twitter kullanıcısı, Google Pixel 3XL'a ait olduğunu iddia ettiği telefon kılıfı fotoğrafları paylaşmıştı. Telefonun tek arka kamerası olacağı ve çentik tasarımına sahip olacağı söylenmekteydi. Bugün ise XDA Forum kullanıcısı 'Clearly White', Google Pixel 3XL'ın fotoğraflarını paylaştı.

Sızdırılan yeni fotoğraflara göre yeni Pixel 3XL; 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olacak. Daha önce telefonun dahili depolamasının 128 GB olacağı söylenmekteydi ancak Pixel 3XL'ın farklı bir versiyon ile 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile satılabileceği belirtildi. Ayrıca Google'ın yeni amiral gemisinde kablosuz şarj desteğinin de olacağı beklenmekte.

Google'ın mühendislik birimleri için sıklıkla kullandığı logo, barkodlar ve çıkartmalar ise fotoğrafların gerçekliğini doğrular nitelikte. Ancak fotoğrafların yayılması ile beraber bazı kullanıcılar, çentik kısmının oldukça büyük olduğunu ve estetik açısından bir kayıp yaşandığını ifade ettiler.