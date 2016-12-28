Google Pixel, Aniden Kapanma Sorunuyla Karşı Karşıya

Bazı Google Pixel kullanıcıları, Reddit’te ve Google’ın ürün forumlarında telefonlarının aniden kapandığına dair paylaşımlarda bulundu. Kesin olmamakla birlikte sorunun Android Nougat’tan kaynaklandığı düşünülüyor.

Google’ın akıllı telefonu Pixel, çıkışından sonra yapılan incelemelerde birçok övgü almıştı. Ancak Google Pixel, son zamanlarda çeşitli donanım ve yazılım sorunlarıyla boğuşuyor. Cihaz çıktığı günden bu yana kamera sorunları, üretim hatası ve bazı ses problemleriyle gündeme geldi, şimdi ise başka bir sorunla daha karşı karşıya.

Bazı Pixel kullanıcıları, Reddit’te ve Google’ın ürün forumlarında cihazlarının şarjı bitmeden kapandığına dair paylaşımlarda bulundu. Bu sorunla karşılaşan bir kullanıcı ise durumu şöyle özetlemiş:

“Bir aylık bile olmayan Google Pixel’im (32 GB) bazı tedirgin edici batarya sorunlarıyla yüzleşiyor. Son beş günde iki kez, ben bir şeyin ortasındayken, telefon birdenbire kapandı. İki seferde de batarya, %25 ile %35 arasındaydı ve normal şartlar altında telefon 3-4 saat daha açık kalmalıydı.”

Genel olarak aniden kapanma durumunun telefonun bataryası %30 seviyelerindeyken olduğu anlaşılıyor. Ancak bazı kullanıcılar, batarya seviyesi %25 veya biraz daha altındayken bu sorunla karşılaştıklarını belirtirken bir kullanıcı da batarya yaklaşık olarak %60 doluyken telefonunun aniden kapandığını söylemiş.

Sorunun Android Nougat’taki bir şeyden kaynaklandığı düşünülüyor. Android Nougat barındıran diğer telefonların böyle bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığı ise bilinmiyor, ki zaten şu anda çok az sayıda telefon Android Nougat’a sahip.

Google ise henüz bu sorunla ilgili bir açıklama yapmadı.