Pixel Farkını Kendi Telefonunuzda Yaşayın Pixel Launcher 3.0

Google Pixel telefonlara özel launcher ekranı oldukça kullanışlı ve şık bildiğiniz gibi. Eğer siz de başka bir Android telefon kullanıyorsanız artık siz de telefonunuzda bu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Google'ın amiral gemisi olan Pixel 2'nin neredeyse bütün özelliklerini bünyesinde barındıran ve hiçbir root erişimi istemeyen Pixel Launcher'ın yeni versiyonu, onlarca yeni özelliği ile yayınlandı. Amir Zaidi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz aylarda ikinci versiyonu ile büyük ilgi toplayan Pixel Launcher, üçüncü versiyonuyla da hayal kırıklığına uğratmıyor.

Yazılımın üçüncü versiyonu, Google Pixel 2 ve Android 8.1 Oreo'yu baz alarak geliştirilmiş. Google Feed, bildirim noktaları ve duvar kağıdına göre kendini değiştiren temalar gibi, Pixel cihazlara özgü bir çok özellik yazılımla birlikte emrinize amade. Uygulamanın şu ana dek tek uyumluluk sorunu ise custom rom desteğini sadece LineageOS ve Paranoid Android'e vermesi. Bu yüzden yapımcı sadece stok rom kullanılmasını tavsiye veriyor.

Eğer siz de Android telefonunuzda Pixel tecrübesi yaşamak istiyorsanız, yazılımı buraya tıklayarak telefonunuza indirip kurabilir, Pixel Launcher'a eklenen tüm özelliklere ise buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Nitekim yapımcı oldukça başarılı bir uyarlama yapmakla kalmamış, çeşitli eklemeler ve optimizasyonlar da gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Siz de yazılımı denedikten sonra yorumlarınızı bizlerle paylaşın lütfen.