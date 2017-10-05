Google, donanım üretmek konusunda ne kadar uzman olduğu dün gerçekleştirdiği etkinlikle gösterdi. Gecenin en dikkat çekici sürprizlerin biriyse, anlık çeviri yapabilen kablosuz kulaklık Pixel Buds oldu.

Kablosuz teknolojilerin kapsama alanı gün geçtik genişliyor. Kızıl ötesi dediğimiz bağlantılardan günümüze o kadar çok yol kat edildi ki, bugün çıkan ürünleri 10 yıl önce görseydik çoğu insan uzaylı teknolojilerine inanabilirdi.

Bluetooth 5.0’ın nimetlerinden faydalanan donanımlar, her yanımızı sardı. Apple, geçtiğimiz yıl iPhone serisindeki 3.5 mm’lik kulaklık girişlerini kaldırdı ve en çok kullanılan kablolu bağlantıyı tarihe gömmüş oldu. Dün gerçekleştirilen etkinlikte Google, Pixel 2 cihazlarıyla gövde gösterisi yaptı ve Apple’ın ayak izini takip ederek standart kulaklık girişini kaldırdı.

Haliyle böylesine radikal bir hareketin sonucu olarak kablosuz bir kulaklık tanıtmak farz oldu ve sahneye Pixel Buds çıktı.

40 farklı dil, tek kulaklıkta ve anlık çeviri teknolojisiyle geldi:

Yapay zeka teknolojisinin en çok kullanıldığı alanlardan birisi de çeviri teknolojileri. Çünkü bir insan 5-6 dil öğrense bile onları akıcı bir şekilde konuşabilmesi için yıllar harcaması gerek. Zaten uzun yıllardır çeviri teknolojilerine kafa yoran Google, 40 farklı dilde iletişim kurmamızı sağlayacak teknolojiyi Pixel Buds ile birlikte sunuyor.

Kasım ayında satışa çıkacak ürün 159 dolarlık bir etikete sahip olacak. Ancak ürünün tek kötü yanı, kullanmak için bir Pixel 2’ye ihtiyaç duymanız. Gene de mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunacağı etkinlik sırasındaki çeviri şovuyla anlaşıldı.

Google Asistan ve çeviri desteğini başlatmak için sağ kulaklığa dokunmanız yeterli oluyor. Eğer bir iPhone’unuz varsa Pixel Buds sadece Bluetooth kulaklık görevi görüyor. Dolu bir pille 24 saate kadar Pixel Buds kullanabiliyorsunuz ve 5 saat boyunca kesintisiz telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.

O malum soruya gelelim isterseniz: