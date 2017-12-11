Google Pixel Cihazlara Özel Yapay Zeka Çıkartmaları

Google'ın Ekim ayında düzenlediği Pixel 2 etkinliği sırasında duyurulan yapay zeka çıkartmalarını Pixel cihazlarınıza bugünden itibaren indirebilirsiniz.

Android 8.1 Oreo ile çalışan Google Pixel’e sahip olanlar, film yada oyun konulu tema, 3 boyutlu metin ve kutlama balonları gibi yapay zeka çıkartmalarına sahip olabilecek. Çıkartmalar Google Pixel cihazlara özel olarak üretildiği belirtilirken şimdilik diğer cihazlar üzerinden kullanıp kullanamayacağımız ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bu çıkartmaları fotoğraflarınıza veya videolarınıza eklemek için; kamera uygulamasını açıp yapay zeka çıkartmaları bölümünden kullanacağınız etiket paketini seçtikten sonra sürükleyip ekrana bırakmanız yeterli. Ardından çıkartmaları yeniden boyutlandırabilir, hareket ettirebilir ve aynı zamanda fotoğraftaki her hangi bir şeyle etkileşim kurmasını sağlayabilirsiniz.

Google, ürettiği çıkartmaların bir kısmını yaklaşan yılbaşı dolayısı ile tatil hediyesi adı altında ücretsiz olarak paylaşacak. Videodan da izleyebileceğiniz gibi Star Wars temalı yapay zeka çıkartması gerçekten de çok hoş görünüyor. Birkaç gün içerisinde Pixel kullanıcılarına özel daha fazla çıkartma sunulacak. Umarım Google ürettiği yapay zeka çıkartmalarını yakında tüm Android cihazların kullanımına sunar.