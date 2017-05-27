Google Pixel'in iPhone 7'den İyi Olmasının 8 Nedeni!

Apple iPhone 7, Google Pixel'de olmayan bazı etkileyici özelliklere sahip olsa da Pixel bu dikkat çeken 8 özelliğiyle öne geçmeyi başarıyor.

Yapılan karşılaştırmalarda Google'ın Pixel'i, iPhone 6S Plus'ı geçmeyi başardı. Karşılaştırmada iPhone 6S Plus kullanılsa da iPhone 7 Plus ile pek farkları bulunmuyor bu yüzden genelleyebiliriz.

1- Pixel Daha Hafif

iPhone 6S Plus 192 gram ağırlığındayken Google Pixel XL 168 gram ağırlığında. iPhone 7 Plus ise bir önceki serisinden 4 gram daha hafif yani 188 gram ağırlığında.

Pixel'in hafif olması cihazın daha kötü olduğunu göstermiyor ve Pixel bu hafifliği sayesinde elde tutmayı daha da kolaylaştırıyor.

2- Pixel Daha Küçük

Pixel, iPhone ile aynı ekran boyutuna sahip olmasına rağmen daha küçük. Fark çok büyük olmasa da her gün elimize aldığımız bir cihazda bunu hissedebiliyoruz.

iPhone 6S Plus ekran çerçeve oranı %67.7 iken bu Pixel XL'da %71.2

3- Pixel'in Ekranı Daha Canlı

Google Pixel AMOLED ekranı ile iPhone'un Retina ekranını geçmeyi başarıyor. iPhone'un LCD ekranıyla karşılaştırdığımızda Pixel'de her şey daha güzel gözüküyor. Pixel daha canlı renkleriyle kaliteli ve modern bir görüntü sağlıyor.

iPhone 7 Plus'ın ekran çözünürlüğü 1080p iken Google Pixel'in ekran çözünürlüğü 1440p olduğu için Pixel daha keskin görüntüler verebiliyor.

4- Pixel, iPhone Gibi Elden Kaymıyor

Telefonlara kılıf takmayı sevmesek de iPhone'lar için takmak zorundayız. iPhone cihazların metal arka gövdesi ve köşeleri güzel olsa da cihazı elde tutmayı zorlaştırıyor.

Google Pixel'in cam olan arka üst kısmı sayesinde cihazı elde tutmak oldukça rahat ve düşmeyecekmiş gibi bir his veriyor.

5- Hızlı Şarj

Yapılan testlerde Pixel XL, 2 saat gibi bir sürede dolarken iPhone 7 Plus daha %72'lerdeydi. Testin kazananı 1 saat 29 dakika ile Samsung Galaxy S7 Edge'de olsa, iPhone - Pixel karşılaştırmasının kazananı Pixel oluyor.

Taşınabilir bir mobil cihazda hızlı şarj oldukça önemli bir özellik. Cihazın hızlı şarj olması demek, kabloya bağlı halde daha az süre kullanabiliriz demek oluyor.

6- Pixel Daha Hızlı Çalışıyor

Android'de yapabileceğimiz ufak ayarlar ile iOS'tan daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyoruz. Kapattığımız animasyonlar sayesinde cihaz daha hızlı çalışıyor gibi gözükebiliyor.

iOS'ta da animasyonları kapatma ayarı olsa da bu ayarla tüm animasyonları kapatamıyoruz.

7- Pixel'in Bataryası Daha Uzun Süre Gidiyor

Android'in sağladığı çeşitli özellikler ve bataryayı efektif kullanması sayesinde Pixel'in pil tüketimi oldukça iyileştirildi. Bu sayede özellikle cihazı kullanmadığımız zamanlarda pil tüketimi iPhone'lardan daha iyi diyebiliriz.

8- Android Farkı

Bu kişiden kişiye değişecek bir konu da olsa Android bazı durumlarda daha avantajlı olabiliyor.

Bildirim olarak iPhone halen kolay bir yapı sunmuyor. Fakat bildirimleri Android'de kilit ekranındayken bile yönetmek oldukça kolay durumda.

Bildirimler ise genel olarak Android cihazlarda daha iyi çalışıyor. Bilgisayarda açtığımız mail veya program bildirimi, Android'den hemen silinebilirken iOS'ta çoğunlukla bu özellik doğru çalışmıyor.

Ayrıca iOS'ta aşağıdan yukarıya kaydırmak da oldukça zor. Özellikle klavye açıkken aşağıdan yukarı kaydırıp parlaklığı değiştirmemiz imkansız durumda. Android'de ise klavye olsun olmasın yukarıdan aşağıda çektiğimiz alanda tüm ayarlara ulaşabiliyoruz.

Android'lerdeki geleneksel geriye dönüş tuşu büyük kolaylık sağlıyor. iOS'larda programdan programa değişen bu özellik kullanımı iyice zorlaştırıyor.