Google tarafından üretilen Android Wear OS, Apple Watch ile rekabet edebilme potansiyeline sahip.

Google, kendi telefonlarıyla çalışacak olan ve Pixel markasını taşıyacak akıllı saatini bu yılın sonhabar aylarında çıkarmayı düşünüyor olabilir. Sızıntı haberlerle ünlü isim olan Evan Blass, bu konu hakkında da bir tweet attı:

"Pixel 3, Pixel 3 XL ve ikinci nesil Pixel Buds'ın yanı sıra, güvenilir bir kaynak bana, Google'ın sonbahar etkinliğin de Pixel markalı bir saat tanıtacağını söyledi. Harika bir yaz geçirin!"

Google, bu hafta Kaliforniya'da düzenlenen yıllık I/O konferansını düzenliyor, ancak şirket salı günü düzenlenen açılış etkinliğinde Wear OS'dan söz etmedi. Geçen yıl, Google'ın Mühendislik Yazılımı Başkan Yardımcısı David Singleton, Android Wear'ı 'öylesine yapmadıklarını' belirtti, ancak Pixel Watch'un varlığını doğrulamayı da reddetti: "Sistemizi ilerletmemiz çok önemli."