Google Pixel Kamerası Tüm Android Cihazlarda Kullanılabilir

Google'ın kendi telefonları için kullandığı Google Kamera uygulamasını diğer Android cihazlarında da kullanabilmenin yolu bulundu.

Piyasanın en iyi kamerasına ve kamera yazılımına sahip Google Pixel cihazlarının o çok beğenilen kamera uygulaması, diğer Android telefonlara da geliyor. HDR+ gibi fotoğraflarda gerçekten detay oluşturabilecek özellikleri ile herkes tarafından fazlasıyla beğenilen uygulama, bir geliştirici tarafından diğer Android cihazlarına da aktarılabilmiş.

Uygulamayı telefonunuzda kullanabilmek için cihazda Snapdragon 820, 821 veya 835 işlemcilerinden birisi olması gerekiyor. Bu işlemcilerle birlikte genelde fiyat/performans veya eski telefonların birçoğunun elenmesine yol açıyor, ancak yine de bu işlemcileri kullanan birçok insan var. Uygulama LG G6, Galaxy S8 gibi cihazlarda kontrol edilmiş ve bu testi başarılı bir şekilde atlatmayı başarmış.

Eğer siz de telefonunuzda bulunan kamera uygulamasından memnun değilseniz, buraya tıklayarak Android HDR+ destekli Google Kamera v4.4 uygulamasını indirebilirsiniz.

Yaptığım kontrollerde uygulamanın sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalıştığını gözlemledim. Siz de indirdiğiniz telefonu ve uygulamanın bu telefonda çalışıp çalışmadığını yorumlarda bildirebilirsiniz.