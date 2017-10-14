Pixel Sahibiyseniz Sınırsız Fotoğraf Depolayabilirsiniz!

Google'ın ürettiği Pixel serisi telefonlara sahip olanlar, hayat boyu sınırsız fotoğraf depolama avantajına sahip olacaklar.

Google her hangi bir Pixel telefon sahibiyseniz, sınırsız, hayat boyu sürecek ve yüksek kaliteli fotoğraf depolamanızı sağlayacak bir depolama seçeneğine sahip olacağınızı geçen sene duyurmuştu. Yine de fotoğraflar yüksek kaliteli depolanabiliyor olsa da, belirli kısıtlamalar vardı ve tam olarak çektiğiniz kalitede depolayamamanızı sağlıyordu. İşte bu olay 2020'den itibaren değişecek.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazlarının zaten sahip olduğu bu özellik, şimdi tüm Pixel modellerine eklenecek. Yani eski Pixel telefonlara sahipseniz, sizin için avantaj haline gelecek bu özellikle birlikte 2020'den itibaren telefonunuzda depolamak istediğiniz tüm fotoğrafları sınırsızca Google Fotoğraflar'ın veritabanına atabileceksiniz. Bu sayede fotoğraflarınızı asla fiziksel bir hafızada tutmanız da gerekmeyecek.

Google'ın Pixel modellerini eskitmekten öte, eskimemesini istediği her geçen gün duyurulan özelliklerle birlikte kanıtlanıyor. Yine de bu her seferinde akıllı telefon olarak Pixel modellerini tercih edeceklere yarıyor. Umarız ülkemizde de bu cihazların resmi satışları olur, ne diyelim.. Siz ne düşünüyorsunuz? Google Pixel almak gittikçe daha avantajlı bir hale gelmiyor mu?