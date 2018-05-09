Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümü Android P’nin beta sürümünü nihayet erişime açtı. Fakat Google Pixel sahiplerinin kararlı Android P güncellemesi için hala birkaç ay beklemesi gerekiyor. Ayrıca Samsung, Huawei gibi diğer akıllı telefon markalarını kullananların bekleme süreleri daha da uzayabilir.
Eğer bir Google Pixel sahibiyseniz ve Android P sürümünü fazlasıyla merak ediyorsanız, beta sürümünü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. İyi haber şu ki, eğer uyumlu bir akıllı telefonunuz varsa Google marka olmayan akıllı telefonunuza da Android P beta sürümünü yükleyebilirsiniz. Fakat hatırlatalım, bu bir beta sürümdür ve pek çok hata ve güvenlik açığı ile karşılaşabilirsiniz.
Akıllı telefonunuza Android P Beta yüklemek için yapmanız gerekenler
1- Öncelikle google.com/android/beta adresini ziyaret edin ve Google hesabınızın açık olduğu herhangi bir akıllı telefonunun Android P beta için uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
2- Android P Beta için uyumlu cihazınızın altına bir ‘katıl’ seçeneği olacak. Bu seçeneğe dokunun.
3- Android P Beta programına kayıt için tüm şartları ve koşulları okuduktan sonra kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyin. Bu bir kararlı sürüm değildir, bu nedenle verilerinizi kaybetmemek için yedeklediğinizden emin olun.
4- Androi P Beta kaydınızın oluştuğunu açıklayan bir mesaj alacaksınız. Bu mesajın ardından bir yazılım güncellemesi almalısınız. Eğer yazılım güncellemesi almadıysanız, Ayarlar’dan Yazılım Güncellemeleri seçeneğine giderek Android P Betayı manuel olarak indirebilirsiniz.
5- Güncelleme yaklaşık 1.2GB boyutunda olacak. Bu nedenle Wi-Fi ağına bağlandığınızdan emin olun. İndirme işlemini başlatın ve arkanıza yaslanın. Yazılım yüklendiğinde cihazınız otomatik olarak yeniden başlatılacak.
Hepsi bu kadar, artık Android P betayı test etmeye başlayabilirsiniz. Android P betadan çıkmak isterseniz 1. adımdaki sayfayı ziyaret etmeniz gerekecek. Ayrıca Android P betayı test etmenin tek yolu da bu değil. Google’ın Geliştirici portalından Android P beta yazılımını manuel olarak indirebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz. Fakat bu yöntemde ne yaptığınızı bildiğinizden emin olmanız gerekir.
Android P beta uyumlu akıllı telefonların listesini aşağıdan kontrol edebilirsiniz.
- Google Pixel
- Google Pixel XL
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Sony Xperia XZ2
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Nokia 7 Plus
- Oppo R15 Pro
- Vivo X21
- Vivo X21UD
- OnePlus 6
- Essential PH‑1