Google markalı olsun ya da olmasın, eğer akıllı telefonunuz uyumlu ise Android P'yi yükleyebilirsiniz. Nasıl olacağını öğrenmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümü Android P’nin beta sürümünü nihayet erişime açtı. Fakat Google Pixel sahiplerinin kararlı Android P güncellemesi için hala birkaç ay beklemesi gerekiyor. Ayrıca Samsung, Huawei gibi diğer akıllı telefon markalarını kullananların bekleme süreleri daha da uzayabilir.

Eğer bir Google Pixel sahibiyseniz ve Android P sürümünü fazlasıyla merak ediyorsanız, beta sürümünü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. İyi haber şu ki, eğer uyumlu bir akıllı telefonunuz varsa Google marka olmayan akıllı telefonunuza da Android P beta sürümünü yükleyebilirsiniz. Fakat hatırlatalım, bu bir beta sürümdür ve pek çok hata ve güvenlik açığı ile karşılaşabilirsiniz.

Akıllı telefonunuza Android P Beta yüklemek için yapmanız gerekenler

1- Öncelikle google.com/android/beta adresini ziyaret edin ve Google hesabınızın açık olduğu herhangi bir akıllı telefonunun Android P beta için uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

2- Android P Beta için uyumlu cihazınızın altına bir ‘katıl’ seçeneği olacak. Bu seçeneğe dokunun.

3- Android P Beta programına kayıt için tüm şartları ve koşulları okuduktan sonra kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyin. Bu bir kararlı sürüm değildir, bu nedenle verilerinizi kaybetmemek için yedeklediğinizden emin olun.

4- Androi P Beta kaydınızın oluştuğunu açıklayan bir mesaj alacaksınız. Bu mesajın ardından bir yazılım güncellemesi almalısınız. Eğer yazılım güncellemesi almadıysanız, Ayarlar’dan Yazılım Güncellemeleri seçeneğine giderek Android P Betayı manuel olarak indirebilirsiniz.

5- Güncelleme yaklaşık 1.2GB boyutunda olacak. Bu nedenle Wi-Fi ağına bağlandığınızdan emin olun. İndirme işlemini başlatın ve arkanıza yaslanın. Yazılım yüklendiğinde cihazınız otomatik olarak yeniden başlatılacak.

Hepsi bu kadar, artık Android P betayı test etmeye başlayabilirsiniz. Android P betadan çıkmak isterseniz 1. adımdaki sayfayı ziyaret etmeniz gerekecek. Ayrıca Android P betayı test etmenin tek yolu da bu değil. Google’ın Geliştirici portalından Android P beta yazılımını manuel olarak indirebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz. Fakat bu yöntemde ne yaptığınızı bildiğinizden emin olmanız gerekir.

Android P beta uyumlu akıllı telefonların listesini aşağıdan kontrol edebilirsiniz.