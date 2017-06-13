Google, Pixel Telefonlarında Kendi İşlemcisini Kullanabilir

Sekiz yıl boyunca Apple'ın işlemcilerinin tasarım departmanında çalışan Manu Gulati, Google'a transfer oldu.

Teknoloji devi Google'ın yeni akıllı telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL'ı tanıtmasına kısa bir süre kala, Apple kanadından Google'a oldukça ilginç bir transfer haberi geldi. Apple'ın işlemci departmanında yaklaşık sekiz yıl boyunca çalışan Manu Gulati, LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı güncellemede Google'da 'Lider İşlemci Tasarımcısı' olarak işe başladığını duyurdu.

Ayrıca Manu Gulati'nin Google'a transferi Google'ın Pixel 2 telefonlarında kendi işlemcilerini kullanacağı iddiasını gündeme getirirken ortaya çıkan raporlar, telefonun Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 835 ya da yeni duyurulacak Snapdragon 836 işlemcisiyle çalışacağını gösteriyor ancak Gulati'nin Google'a olan transferi, yine de Pixel telefonlarda Google'ın kendi işlemcilerini kullanacağı konusunda önemli bir işaret.

Açıkçası biz Gulati'nin Apple'dan Google'a olan transferiyle birlikte Google'ın kendi telefonlarında kendi işlemcilerini kullanmak istediği yönünde yorumluyoruz. Görünüşe göre Google, Pixel 2 cihazında Samsung Galaxy S8 ve diğer modellerdeki gibi 'neredeyse tamamı çerçevesiz' ekrana sahip bir telefonla karşımıza çıkarak bu yıl yeni tasarım standartlarını yakalayacak ve tasarım standartlarını yakaladıktan sonra önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü donanıma sahip cihazlar için kendi işlemcilerini tasarlayacak.

Tabii her ne kadar Google'ın kendi işlemcilerini tasarlayacağı gündeme gelse de elinde bir üretim bandı olmadığı için Google, işlemcilerin üretimi için Samsung ya da TSMC gibi işlemci devlerine başvurma durumunda kalacak. Bu noktada Google'ın nasıl bir yol izleyeceğini ve hangi üreticiyle ortak çalışacağını hep birlikte göreceğiz.