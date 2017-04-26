Google Telefonlarla Gece Çekilmiş Olağanüstü Fotoğraflar!

Google, cihazlarındaki kameraların geceleri de ne kadar etkili ve güçlü olduğunu göstermek için bazı özel fotoğraflar paylaştı. Kameraların performanslarının ve fotoğrafların gerçekten etkileyici olduğunu söylemeliyiz.

Akıllı telefon kameraları uzun ve zorlu bir yol kat etti ancak "gerçek" bir kameraya rakip fotoğraflar çekip çekemedikleri hala tartışma konusu. Google yazılım mühendisi Florian Kainz'e göre cevap evet. Kainz, özel bir kamera uygulaması kullanıp ve fotoğraf sonrası düzenleme işlemleri uygulayarak, Pixel ve Nexus 6P'deki kamera algılayıcılarının gece şartlarında neler yapabileceklerini gösteriyor.

Kainz, küçük projesinin Google'ın Gcam ekibi ile yaptığı bir sohbet sonrasında hayat bulduğunu söylüyor. Gcam, HDR + mimarisi kullanıyor ve Pixel gibi telefonların loş ışıkta bile kaliteli çekim yapabilmesine olanak tanıyor. HDR + mükemmel değil çünkü fotoğraf çekmek için loş ışık bulmakta bile zorlandığımız anlar var.

Kainz, bir akıllı telefonun küçük kamera sensöründen daha iyi fotoğraflar elde etmenin mümkün olduğunu düşünüyor. Bunu test etmek için, pozlama süresi, ISO ve odak mesafesi üzerinde elle kontrol sağlayan basit bir kamera uygulaması geliştirdi. Sonrasında bu uygulama yardımıyla Point Reyes Deniz Feneri'nin fotoğrafları çekildi. Nexus P6'da bulunan RAW fotoğraf dosyaları, Photoshop'a aktarıldı ve gereksiz çerçevelerden arındırıldı. Başarılı mühendis uygulamaların benzerini Pixel ile de gerçekleştirdi. Elbette Pixel ile çekilen RAW fotoğraflara da Photoshop üzerinde işlem uygulandı. Ancak bu işlemlerin hiçbiri kaliteyi artırmaya yönelik hileler değildi. Daha ziyade fotoğraflardaki gereksiz detaylardan kurtulma ve cihazların gerçek kapasitesini ortaya dökme amacı güdülüyordu. Peki proje başarılı oldu mu? Fotoğrafları inceleyip siz karar verin.

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