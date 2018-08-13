Google Pixelbook 2, Ekim Ayında Tanıtılabilir

Google'ın ilk olarak 2017 yılında tanıttığı Pixelbook'un devam modeli olan Pixelbook 2 yolda. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak.

Google, Ekim ayında iki farklı Pixelbook 2 tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz teknoloji devi firma tarafından onaylanmayan bu bilgi, Chromium kaynaklarında ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre, yeni Pixelbook cihazları iki farklı tasarımla karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ilk Pixelbook, o güne kadar çıkan en güçlü Chromebook unvanını almayı başarmıştı. Ancak 1000 dolarlık fiyatıyla normal bir Chromebook'un üzerinde konumlandırılan Pixelbook, ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Dell XPS 13 gibi rakiplerinin karşısında yeterli satış rakamlarına ulaşamayan Pixelbook'un ardından Google, serinin 2. nesil cihazlarıyla fiyat konusunda da çeşitlilik sağlayacak.

Atlas ve Nocturne olarak iki farklı kod adla karşımıza çıkan Pixelbook 2 serisi, "Krabbylake" kod adlı anakart tasarımıyla gelecek. Anakartta kullanılan bu adlandırma ise cihazların Intel Kaby Lake mimarisini kullanacağını ortaya koyuyor. Ayrıca Pixelbook 2, ayrılabilir bir klavyeyle gelecek. Bu yönüyle ikisi bir arada bilgisayarların arasında yer alacak olan Pixelbook 2, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak.

Geçen yıl tanıtılan Pixelbook'un 250 dolarlık bir indirim aldığını düşündüğümüzde, cihazın yeni versiyonunun 4 Ekim'de düzenlenecek olan #madebyGoogle etkinliğinde tanıtılma olasılığının bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.