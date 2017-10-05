Google, Pixelbook'u Tanıttı! İşte Özellikleri

Google Pixelbook resmi olarak lanse edildi. Dikkat çekici özellikleriyle tüm gözleri üzerinde toplayan cihaz, adından oldukça söz ettirecek.

Uzunca bir süredir beklenen Chromebook modeli Google Pixelbook, 12.3 inçlik ekranıyla karşımıza çıkacak.

360 derece dönebilen bu ekran, tablet veya dizüstü bilgisayar olarak da kullanılabiliyor. Tasarım açısından Pixel telefonlara oldukça benzeyen Pixelbook, kalınlığı ve hafifliğiyle ön plana çıkıyor. 10 mm kalınlığında olan cihaz, pek çok 2'si 1 cihazdan daha ince bir yapıya sahip. Ağırlığı 0.977 kilogram olan Pixelbook, ince ayarlar ile1 kilo sınırının altında tutulmuş.

Pixelbook'da X86 tabanlı bir Intel işlemcisi bulunuyor. İşlemci tercihine göre, Core i5 veya Core i7 seçenekleri de kullanıcılara sunulacak. 16 GB belleği sayesinde tamamen kusursuz bir deneyim yaşatmayı vadeden cihazın içerisinde, 512 GB SSD bulunuyor.

360 derecelik bir yapının bulunduğu cihazda iki adet menteşe bulunuyor. 12.3 inçlik ekranın çözünürlüğü ise 2K olarak karşımıza çıkıyor. 1440P çözünürlüğüne sahip olan bu ekranın IPS panele sahip olduğunu da belirtelim.

Google Pixelbook'a kullanıcılar, 999 dolar karşılığında sahip olabilecekler. Cihazın çıkış tarihi ise 31 Ekim olarak açıklandı. İlk olarak Amerika'da satışa sunulacak olan Pixelbook'un daha sonrasında ülkemize ithalatçı garantisiyle sınırlı sayıda gelmesi bekleniyor.