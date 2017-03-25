Google Piyasadaki En Güvenli Android Telefonları Açıkladı

Teknoloji devi Google, Android işletim sistemiyle çalışan ve güvenlik güncellemelerini en iyi şekilde veren akıllı telefonları duyurdu.

200'den fazla üreticinin milyonlarca akıllı telefonunda kullanılan Android işletim sistemi bu kadar büyük bir ekosistem haline gelince her zaman tam güvenli bir yapı sunamıyor ve özellikle açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olması nedeniyle zararlı yazılımlar diğer mobil işletim sistemlerine göre Android'te daha sık görünüyor.

Hatırlayacak olursanız Google, Android ekosistemindeki bu sorunların önüne geçebilmek için her ay bir güvenlik güncellemesi yayınlayacağını söylemişti. Google, yayınladığı bu güncellemeleri hızlı bir şekilde düzenleyerek güncellemeyi yayınlayan üreticileri ve modelleri açıkladı.

Google'a göre Android ekosisteminin en güvenli akıllı telefonları:

Google

Google Pixel

Google Pixel XL

Nexus 6P

Nexus 6

Nexus 5X

Nexus 5

Motorola

Motorola Moto Z Droid

Oppo

Oppo A33W

One Plus

OnePlus 3

Samsung

Samsung Galaxy S7

Bq

Bq Aquarius M5

Vivo

Vivo V3 Max

LG

LG V20

Sony

Sony Xperia X Compact

Yukarıdaki listeye baktığımızda kendini Android'in en güvenli üreticisi olarak nitelendiren BlackBerry ve diğer HTC gibi önde gelen üreticilerin modellerini göremiyoruz. Öte yandan Google'ın kendi programı Android One dahilindeki modellerin de listede olmaması açıkçası listedeki telefonların sadece güvenlik güncellemelerinin yayınlanma süresine göre hazırlanmışa benziyor bu nedenle güvenli telefonların sadece bu modellerden ibaret olduğunu söylemek doğru olmaz. Yine de açıklanan bu modellere dikkat etmenizde yarar var.