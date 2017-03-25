  • Google Piyasadaki En Güvenli Android Telefonları Açıkladı

Google Piyasadaki En Güvenli Android Telefonları Açıkladı
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Google Piyasadaki En Güvenli Android Telefonları Açıkladı
Teknoloji devi Google, Android işletim sistemiyle çalışan ve güvenlik güncellemelerini en iyi şekilde veren akıllı telefonları duyurdu.

200'den fazla üreticinin milyonlarca akıllı telefonunda kullanılan Android işletim sistemi bu kadar büyük bir ekosistem haline gelince her zaman tam güvenli bir yapı sunamıyor ve özellikle açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olması nedeniyle zararlı yazılımlar diğer mobil işletim sistemlerine göre Android'te daha sık görünüyor.

Hatırlayacak olursanız Google, Android ekosistemindeki bu sorunların önüne geçebilmek için her ay bir güvenlik güncellemesi yayınlayacağını söylemişti. Google, yayınladığı bu güncellemeleri hızlı bir şekilde düzenleyerek güncellemeyi yayınlayan üreticileri ve modelleri açıkladı.

Google'a göre Android ekosisteminin en güvenli akıllı telefonları:

Google
Google Pixel
Google Pixel XL
Nexus 6P
Nexus 6
Nexus 5X
Nexus 5

Motorola
Motorola Moto Z Droid

Oppo
Oppo A33W

One Plus
OnePlus 3

Samsung
Samsung Galaxy S7

Bq
Bq Aquarius M5

Vivo
Vivo V3 Max

LG
LG V20

Sony
Sony Xperia X Compact

Yukarıdaki listeye baktığımızda kendini Android'in en güvenli üreticisi olarak nitelendiren BlackBerry ve diğer HTC gibi önde gelen üreticilerin modellerini göremiyoruz. Öte yandan Google'ın kendi programı Android One dahilindeki modellerin de listede olmaması açıkçası listedeki telefonların sadece güvenlik güncellemelerinin yayınlanma süresine göre hazırlanmışa benziyor bu nedenle güvenli telefonların sadece bu modellerden ibaret olduğunu söylemek doğru olmaz. Yine de açıklanan bu modellere dikkat etmenizde yarar var.

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Etiketler: android, google
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