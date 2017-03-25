Google Piyasadaki En Güvenli Android Telefonları Açıkladı

200'den fazla üreticinin milyonlarca akıllı telefonunda kullanılan Android işletim sistemi bu kadar büyük bir ekosistem haline gelince her zaman tam güvenli bir yapı sunamıyor ve özellikle açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olması nedeniyle zararlı yazılımlar diğer mobil işletim sistemlerine göre Android'te daha sık görünüyor.
Hatırlayacak olursanız Google, Android ekosistemindeki bu sorunların önüne geçebilmek için her ay bir güvenlik güncellemesi yayınlayacağını söylemişti. Google, yayınladığı bu güncellemeleri hızlı bir şekilde düzenleyerek güncellemeyi yayınlayan üreticileri ve modelleri açıkladı.
Google'a göre Android ekosisteminin en güvenli akıllı telefonları:
Google Pixel
Google Pixel XL
Nexus 6P
Nexus 6
Nexus 5X
Nexus 5
Motorola
Motorola Moto Z Droid
Oppo
Oppo A33W
One Plus
OnePlus 3
Samsung
Samsung Galaxy S7
Bq
Bq Aquarius M5
Vivo
Vivo V3 Max
LG
LG V20
Sony
Sony Xperia X Compact
Yukarıdaki listeye baktığımızda kendini Android'in en güvenli üreticisi olarak nitelendiren BlackBerry ve diğer HTC gibi önde gelen üreticilerin modellerini göremiyoruz. Öte yandan Google'ın kendi programı Android One dahilindeki modellerin de listede olmaması açıkçası listedeki telefonların sadece güvenlik güncellemelerinin yayınlanma süresine göre hazırlanmışa benziyor bu nedenle güvenli telefonların sadece bu modellerden ibaret olduğunu söylemek doğru olmaz. Yine de açıklanan bu modellere dikkat etmenizde yarar var.