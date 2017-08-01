Google Play kırılması çok zor bir başarı elde ettı. 5 milyar indirmeyi aşan uygulama, tüm dünyada en çok kullanılan uygulama oldu.

Google Play hemen hemen her Android telefonda yüklenmiş vaziyette gelir(Çin’de satılan modeller hariç). İster amiral gemisi, ister fiyat performans telefonu olsun eğer cihaz Android işletim sistemini barındırıyorsa uygulama indirmek için Google Play kullanıyoruz.

Böylesine önemli bir uygulama sonunda yeni bir rekorla karşımıza çıktı. Google Play, 5 milyar indirmeye ulaşan ilk uygulama oldu. Dünya üzerinde hiçbir uygulamanın başaramadığını başaran Google Play, bu başarısını şu anda anlık kullanıcı sayısı olduğu kadar şu anda kullanılmadığı düşünülen birçok telefonun birleşmesinden kazandı.

Ne olursa olsun son derece muazzam bir rakam olan 5 milyar indirme Android’in dünya üzerinde ki etkisini net bir şekilde gösteriyor. Google’ı bu başarısından dolayı kutluyoruz.

Peki, sizin Google Play’de olmasını istediğiniz şeyler nelerdir? Ne olursa daha iyi olurdu dediniz? 5 milyar insandan sıra size gelirse belki isteklerinizi göz önüne alabilirler.