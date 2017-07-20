Google Play Seçme Uygulama Listeleri Hazırlıyor

Geniş yelpazede uygulamanın bulunduğu Google Play'de seveceğimiz bir şeyler bulmak, samanlıkta iğne aramaya benzer oldu. Bu soruna kısmen de olsa çözüm getirmeyi hedefleyen Google, 'Editörün Seçtikleri' başlığı altında favori uygulamaların listelerini yayınlamaya başladı.

Google Play’de o kadar çok uygulama var ki, hoşumuza gidecek bir şeyler bulmak iyiden iyiye zorlaştı.

Bu durumun farkında olan Google, her zamanki gibi boş durmayarak işe koyuldu ve dün itibariyle yayınladığı blog gönderisinde, Play’in ‘Editör Seçimi’ başlığı için yeni bir özelliğin uygulamaya konulduğunu duyurdu. Söz konusu özellikle kullanıcılar artık, Google’ın kendi elleriyle hazırladığı seçkin uygulamalardan oluşan listeye ulaşabilecekler.

Aslına bakarsanız ‘Editörün Seçimi’ bölümü, Google Play’de yeni bir şey değil. Fakat yapılan bu son güncelleme ile daha bir ön plana çıkarılmış oluyor. Bu uygulama, daha fazla sayıda oyunu kapsayan, geniş ölçekte uygulamayı bir araya getiriyor.

Hazırlanan her bir liste, Google Play editörlerinin incelemelerini aktaran bilgilerin bulunduğu ‘makaleler’ şeklinde hazırlanmış. Böylece kullanıcılar listelenen uygulamaların özellikleriyle ilgili genel bir fikir edinirken, aynı zamanda Google’ın bu uygulamalara neden önem verdiğini de kavramış olacaklar.

Editörlerin hazırladıkları yeni sayfalar Avustralya, Kanada, İngiltere, Japonya, Güney Kore ve Amerika’da şu an itibariyle kullanımda olmakla birlikte, yakında diğer ülkelere de peyderpey aktarılacaklar.