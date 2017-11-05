Sahte WhatsApp Uygulaması 1 Milyon Kez İndirildi

Google Play Store'da yer alan sahte bir WhatsApp uygulaması 1 milyondan fazla indirme aldı. Neyse ki uygulama kişisel verilerin çalınması için kullanılmadı.

Geçtiğimiz günlerde sahte bir geliştirici, adını 'Update WhatsApp' olarak belirlediği logosu WhatsApp'ınkiyle aynı olan bir uygulamayı Google Play Store'da yayınladı. Uygulama, Google tarafından farkedilip kaldırılıncaya kadar 1 milyondan fazla indirme aldı. Uygulama, popüler mesajlaşma servisi WhatsApp'ın bir güncellemesi gibi görünüyordu.

Ayrıca, sahte geliştirici, bulduğu bir açıkla gerçek WhatsApp uygulamasının üzerinde görülen orijinal geliştirici adını da kopyaladı. Kendi uygulamasını WhatsApp Inc. tarafından geliştirilmiş gibi gösteren sahte geliştirici, yaptığı uygulamayla reklam gelirleri elde etmeye çalıştı.

Google'ın bu tip sahte uygulamalara yer vermediği biliniyor. Zira sahte girişimci de Google'ın buna izin vermediğini bilerek orijinal uygulama geliştiricisinin adını kullandı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi uygulamanın amacı reklam geliri elde etmekti. Ancak kişisel verileri elde etmek için de kullanılabilirdi. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Anti-virüs şirketi Avast'ın güvenlik araştırmacısı Nikolaos Chrysaidos, bu tür bir sızmanın daha önce birçok kez yapıldığını söyledi. Chrysaidos, on milyon kez indirilen sahte bir Facebook uygulamasının olduğunu söyledi.

Öte yandan Google Play Store, bu tip sahte uygulamları kaldırmak için bilgisayarlı güvenlik sistemini sürekli geliştiriyor. Para kazanmak isteyen sahte geliştiriciler de bu sistemi altetmenin yollarını arıyor. Savaş devam ediyor diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?