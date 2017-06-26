Google Play'de Satışa Sunulan En Pahalı 10 Android Uygulama!

Android Market birçok uygulamayla dolu, bunların bazıları ise çok pahalı. İşte Android marketteki en pahalı 10 uygulama.

İnsanların tuhaf şeylere büyük paralar harcaması, bazen inanılmaz derecede şaşırtıcı olabiliyor. Bu tuhaf şeylerden bazıları, dijital dünyanın tam kalbinde bulunan mobil uygulamalar. Bazı uygulamaların pahalı olması anlaşılabilirken bazıları konusunda kafalar karışık. İşte Android Market’in en pahalı 10 uygulaması.

1- 5 Minutes Sports Medicine

İlginç bir uygulama olan 5 Minutes Sports Medicine, adından da anlaşılacağı gibi spor müsabakalarında oyunculara yapılacak müdahalaler için oluşturulmuş bir tıp rehberi. Fiyatı 99.99 dolar yani yaklaşık 350 TL. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

2- Abu Moo Collection

Abu Moo Collection toplam 6 uygulamadan oluşuyor. Her bir uygulamanın değeri yaklaşık 1400 TL. Uygulamanın toplam fiyatı 8400 TL’yi buluyor. Uygulamanın hiçbir esprisi de yok, yalnızca ekranınızda yakut, elmas, zümrüt veya pırlanta gibi değerli taşlar beliriyor. Paranızı harcamak için daha iyi yollar mevcut. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

3- Bonney’s Gyn Surgery

Bonney’s Gyn Surgery de bir tıp kitabı. Doktorlar tarafından yazıldığı için ve ameliyat teknikleri hakkında bilgiler içerdiği için bu kadar pahalı olması normal sayılabilir. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

4- Dr Web Security Space Life

Dr Web Security Space Life bir antivirüs uygulaması. Size ömür boyu kullanım hakkını 75 dolara veriyor. Aslında hesaplayınca satın almak çok da mantıksızca bir karar sayılmaz. Çünkü diğer uygulamalara genellikle aylık ücret ödüyoruz. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

5- Mobile Accessibility US

Bu uygulama aslında görme engelliler için. Telefondaki en önemli uygulamaları bir araya toplayan bir ekranda, parmağınızın hangi uygulamanın üzerinde olduğunu sesli olarak söylemektedir. Fiyatı yaklaşık 350 TL. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

6- The Most Expensive App

Adından da anlaşılacağı gibi “En Pahalı Uygulama” olduğunu iddia eden bir uygulama olan The Most Expensive App’in değeri yaklaşık 3300 TL. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz; ancak zengin olduğunu kanıtlamak isteyenlerin satın aldığı diğerleri gibi, uygulama “parlak bir elmas taş” vaad ediyor. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

7- Nelson Book Of Pediatrics

Yine en pahalı uygulamalar arasında bir tıp kitabı ile karşı karşıyayız. Parasının hakkını veriyor mu, ancak doktorlar bilir. Ancak dijital olmayan tıp kitaplarının fiyatlarının da yüksekliğine dikkat edersek, bu kitabın yaklaşık 550 TL olması anormal sayılmaz. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

8- Super Color Runner

Basit bir sonsuz oyun olan Super Color Runner, görsellik açısından gayet sade. Fakat fiyatının yaklaşık 700 TL olması konusunda kimsenin bir fikri yok. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

9- The Atlas of Internal Medicine

Bir tıp kitabı olan The Atlas of Internal Medicine; dahiliye, yani iç hastalıklar alanında bilgiler içeren bir kitap. Fiyatı yaklaşık 1000 TL. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

10- Freemium Games

Freemium Games’in kalbimizdeki yeri ayrı! 5 TL’den 700 TL’ye kadar birçok pahalı uygulamayı buradan alabiliriz. Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.