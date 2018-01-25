Ethereum sahiplerinin dijital para birimi varlıklarını çalmak amacıyla siber suçlular, Google Play’e sahte bir uygulama yükledi.

Son dönemde yaşanan patlamadan sonra büyük yükselişe geçen Ethereum, siber suçlularında hedefi haline geldi. Büyük bir vurgun amaçlayan kötü niyetli kişiler “MyEtherWallet” isimli sahte bir uygulama düzenleyip, bunu Google Play’e yükledi. İlk bakışta dahi görselleri ve ara yüzleriyle amatörce hazırlanan tuzak fark edilse de, bazı dikkatsiz kişilerin Ethereum varlıklarını çalmayı başardı.

Genellikle bu tarz dolandırıcılıklar için hazırlanan uygulamalar çok daha profesyonel olarak tasarlanır, ancak bu uygulama amatörde olsa birilerini dolandırmayı başardı. Ayrıca geçtiğimiz hafta yüklenen ve henüz çok fazla kişinin canını yakmadığından dikkat çekmeyen uygulamanın, Google Play’den kaldırılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Zararlı uygulama ve yazılım araştırmacısı Lukas Stefanko, Twitter hesabında MyEtherWallet isimli sahte uygulamanın “resmi” gibi gösterilerek paylaşıldığını ve Ethereum kullanıcılarının özel anahtarları gibi bilgilere ulaşmaya çalıştığını duyurdu. Kripto paralar güzel değer kazanıyor ve gelecekle ilgili umutlar veriyor, ancak yeterli güvenlik önlemleri alınmazsa insanların güvenini kaybettikten sonra değerlerinin düşmesi de kaçınılmaz. Peki, sizce nasıl güvenlik önlemleri kullanılırsa mevcut sistemden daha iyi olur? Yorumlarınızı bekliyorum.