Google Play'den Black Friday'e Özel 18 Oyuna İndirim!

Google Play, oyunlara özel olarak Black Friday indirimlerine başladı. Mobil oyunlarla haşır neşirseniz, bu oyunları sevebilirsiniz.

Steam’in de aralarında bulunduğu pek çok şirketin Black Friday sürecine geçtiğini gördük. Steam gibi bir oyun platformu diyebileceğiniz Google Play de Black Friday indirimlerini duyurdu. “Özel İndirim Haftası” adı altında duyurulan pek çok ücretli oyun, belirli oranlarda indirim aldı.

Pek çok oyunda %80’e varan indirimleri oyuncuların beğenisine sunan Google, Black Friday dönemini böyle geçirmeyi hedefliyor. Bugün sizlere Google Black Friday indirimlerinde gözümüze ilişen 5 oyun tanıtacağız. Bu 5 oyun dışında indirime giren tüm oyunlara ulaşmak istiyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz.

Farming Simulator 16

Normal Fiyatı: 6,59 TL - İndirimli Fiyatı: 3,89 TL

Tarla sürmeyi seven oyuncular için en başarılı tarla simülatörleri arasında yer alan Farming Simulator 16’nın mobil versiyonunu indirmek istiyorsanız, oyunun kısa süreliğine indirime girdiğini hatırlatmaktan mutluluk duyarım.

Shadow Fight 2 Speciel Ediion

Normal Fiyatı: 17,99 TL - İndirimli Fiyatı: 4,49 TL

Normal ücretsiz versiyonu severek oynuyorsanız, Sensey’in geçmişini ortaya çıkartan bu özel sürümü de seveceksiniz demektir. Ninja mekaniklerine sahip bir dövüş oyunu olan Shadow Fight 2’nin bu sürümünde reklam, enerji toplama gibi ücretsiz oyunda bulunan can sıkıcı şeyler bulunmuyor.

Another World

Normal Fiyatı: 12,99 TL - İndirimli Fiyatı: 3,49 TL

1991 yılından beri 1 düzine platformda yayınlanan Another World, hem grafik hem ses hem de sinematik kalitesiyle, oyuncular için kült sayılabilecek bir yapımdır. Oyunun hikaye yapısının muhteşemliği ve Android’e sunulan HD desteği sayesinde güzel bir oyun sizleri bekliyor.

Don’t Starve: Pocket Edition

Normal Fiyatı: 14,99 TL - İndirimli Fiyatı: 3,99 TL

Steam’de binlerce insanın severek oynadığı Don’t Starve’ın mobil versiyonu. Android üzerinde oyunu oynayan 6 milyon oyuncudan birisi olmak isterseniz, oyunun şimdiki fiyatının çok ideal olduğunu belirtelim.

Day R Premium

Normal Fiyatı: 9,99TL - İndirimli Fiyatı: 3,19 TL

Telefonda survival mekaniklerine sahip bir oyun arıyorsanız, bu oyun tam olarak sizin için geliştirilmiş. Nükleer savaş ile mahvolan bir dünya hayatta kalabilir mi? Radyasyon, açlık, hastalık ve çok daha fazlasının bulunduğu oyun, sizleri bir hayli zorlayacak.