Google Play Filmler Artık 4K HDR Görüntü Desteği Sunuyor!

Play Filmler'in artık 4K HDR desteği bulunuyor. 4K HDR desteğine sahip bir telefonunuz varsa, bu özellikten faydalanabilirsiniz.

Google, bugün Play Filmler için 4K HDR desteğini açıkladı. Bu harika görüntüden faydalanabilmek için ise 4K HDR desteğine sahip bir mobil cihazınızın olması gerekiyor. Eğer Play Filmler'i kullanıyorsanız ve cihazınız bu özellik için uygunsa, bu görüntüyü kullanabilir olacaksınız.

Sony Xperia XZ Premium, LG G6 ve Samsung Galaxy S8 gibi HDR özellikli telefonlarla çalışabilir ancak Google'ın odak noktası, Cast'in yerleşik HDR uyumlu TV'leri üzerine. Eğer bunlardan birine sahip değilseniz fakat HDR TV üzerinde bir Chromecast Ultra kullanıyorsanız, yine de HDR görüntüyü elde edebilirsiniz. Henüz Android TV için desteği ise bulunmuyor.

Kötü haber ise şu anda HDR görüntüsünde sadece birkaç film mevcut. Liste ilerleyen zamanlarda büyüyecektir ancak hesaba katılması gereken bir nokta var. Filmlerin listesinde HDR özelliği gözükmeyebilir, HDR filmleri bulmak için özel bir arama yapmanız gerekecektir. Ayrıca HDR özelliğinin şu anda yalnızca ABD ve Kanada'da bulunduğunu da belirtmiş olalım. Yine de ilerleyen süreçte, tüm dünya için kullanılabilir olacaktır.