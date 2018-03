Google Play Filmler Android uygulaması, bugün aldığı bir güncelleme ile kullanıcılara izlemek istedikleri dizi ya da filmi nereden bulabileceklerini gösteriyor.

Google'ın online video servisi olarak hizmet veren Google Play Filmler uygulaması, satın alınan film ve TV şovlarının izlemenize olanak sağlıyor. Başka bir şekilde ifade edecek olursak uygulama, Google Play'den aldığınız filmleri izleminizi sağlayan bir araç konumunda bulunuyor. Ancak dev şirket yayınladığı yeni güncelleme ile bu nitelendirmeden kurtulmak istiyor.

Güncellemeyle birlikte kullanıcıların neyi nerede ve nasıl izleyeceği Google Play Filmler uygulaması üzerinden oldukça kolay bir şekilde anlatılıyor. Bunu ele almak için uygulama artık en yeni film yayınlarına göz atmanızı, hangi içerik hizmetinin aradığınız şovu gösterdiğini ve hatta izlemek için yeni içerik önermenizi dahi sağlıyor. Şirket böylelikle, uygulamanın aktif kullanıcı sayısını da artırmış olacak. Google Play şu anda ABC, CBS, Fox Now, NBC, Hulu, HBO, HBO Go, Showtime, Amazon Prime Video, Disney Now, HGTV, BET Now ve Comedy Central gibi çeşitli platformları destekliyor.

Öte yandan uygulama, tür, çıkış yılı, derecelendirme vb. kıstasları kullanarak daha detaylı ve özelleştirilmiş arama yapılmasını olanaklı kılıyor. Bunun yanı sıra kullanıcıya, neleri beğendiği ve izlediği baz alınarak öneri de sunuyor. Ayrıca yeni güncellemeyle daha sonra izlemek ve kaydetmek için Google Play Filmler'de bir 'izleme listesi' sekmesi de yer aldı. Herhangi bir filmi bu listeye dahil etmek isteyen kullanıcıların filmin üzerine gelerek uzunca dokunması yeterli oluyor. Bu işlem yapıldığında filmin Google Play'den satın alınabilirliği ve kiralanabilirliği ile fiyatı hakkında bilgi de alınabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce bu Google Play Filmler uygulamasının kullanılırlığını artırır mı?