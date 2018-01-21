Google Play Kitaplarda, Sesli Kitap Dönemi Başlıyor!

Google Play Kitaplar, kitap okumayı sevmeyenler için yeni bir girişime başlıyor. Bundan sonra, Google Play Kitaplar üzerinden, sesli kitap satın alma imkanımız olacak.

Google Play, kullanıcılarına yakın bir zamanda sesli kitap özelliğini sunmaya hazırlanıyor. 9to5Google, bu özelliğin başlayacağını, Google Play Kitaplar bölümünde görüntülenen bir reklam sayesinde fark etti. Reklamda, ilk yaptığınız sesli kitap alışverişinde, %50 indirim yapılacağı yönünde bilgiler yer alıyordu. Kullanıcılar, bu reklamı açmaya çalıştıklarında, karşılarına boş bir sayfa çıktı. Yani sistem hala yapım aşamasında.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir Google Play güncellemesinde, mağazanın kullanıcılarına sesli kitap desteği başlatmaya hazırlandığını gösteren bazı kodlar bulunuyordu. Böyle bir reklamla da karşılaştığımıza göre, sesli kitap özelliğinin çok yakında bizlerle olacağını söyleyebiliriz. Ancak Google'ın böyle bir proje hakkında bir açıklama yapmadığını da sizlere belirtmek isteriz. Resmi bir açıklama gelmeden, kesin bir yorum yapmamız şimdilik mümkün olmasa da, özelliğin gelmesi oldukça muhtemel.

Şu an için gelecek olan özelliğin detayları veya ücretlendirmeler hakkında bir bilgimiz yok. Kitaplar için, ilk etapta hangi dil seçenekleri bulunacağını bilmiyoruz. Umarız Türkçe dil seçeneği bulunur ve hizmet uygun fiyatlarla gerçekleşir. Yakın bir zamanda Google'ın bu özellik için açıklama yapmasını bekliyoruz. Sizce bu özelliğin gelmesi durumunda, okuma alışkanlıklarında değişiklikler gözlenebilir mi?