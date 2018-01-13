Google Play Müzik, diğer popüler müzik servislerini kullanmayan kişiler için hala iyi sayılabilecek bir hizmettir. Fakat bazı kullanıcıların hala tam olarak hakim olamadığı bir konu var; Google Play Müzik'te indirme ve yükleme işlemleri nasıl yapılır?

Spotify, Apple Müzik gibi hizmetlerin popülerliğini arttırmasıyla Google Play Müzik, birazcık unutulmaya yüz tutmuş olabilir. Fakat müzik dosyalarınızı saklamak ve paylaşmak için Google Play Müzik hala iyi bir platformdur.

Chrome’da Play Müzik’e Nasıl Dosya Yüklenir ve İndirilir?

İndirme ve yükleme işlemleri Chrome için Google Play Müzik web uzantısı sayesinde kolaylıkla yapılabilir. Bir dosya yüklemek için ekranın sol üstünde bulunan seçenekler simgesine tıklayın. Müzik yükle simgesine tıklayın ve açılan ekrana dosyalarınızı sürükleyin. Eğer Chrome için Google Play Müzik web uzantısını yüklemediyseniz öncelikle uzantıyı yüklemenizi isteyecektir. İndirme işlemi için ise dinlediğiniz müziğin yanında duran seçenekler ikonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan seçeneklerden 'indir'e tıklamanız yeterli. Fakat bunun için de Chrome için Google Play Müzik uzantısını yüklemeniz gerekecek. Ayrıca Chrome’da yalnızca iki adet dosya indirebildiğinizi unutmayın. Daha fazla müzik indirmek için Google Play Müzik Yöneticisi'ni kullanmalısınız.

Google Play Müzik Yöneticisi’nde Yükleme ve İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tahmin edebileceğiniz gibi Google Play Müzik Yöneticisi’ni indirmeniz ve yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra uygulamaya Google hesabınız ile giriş yapmalısınız. Son olarak ister iTunes’dan ister yerel dosyalarınızdan istediğiniz müzikleri kolaylıkla Google Play Müzik’e yükleyebilirsiniz.

İndirme işlemleri çok daha kolaydır. Tek yapmanız gereken şey indirmek istediğiniz müzikleri, albümleri ya da listeleri seçmek. Google Play Müzik Yöneticisi siz bilgisayarınızı kullanmaya devam ederken müzikleri indirmeye devam edecektir. Uygulama hem bilgisayarınızı hem de internetinizi sömürmemek için indirme işlemlerini ışık hızında gerçekleştirmez.

Dinlediğimiz Müzikler Nasıl Otomatik Olarak İndirilir?

Sevdiğiniz müzikleri dinlerken tek tek indirmekle uğraşmak istemeyebilirsiniz. Google Play Müzik’in bu konu için güzel bir ayarı bulunuyor. ‘Oynatma sırasında yakala’ seçeneği sayesinde Wi-Fi bağlantısı olduğunda Google Play Müzik, dinlediğiniz müziği otomatik olarak indirir. Bunun için sol üstte bulunan seçenekler simgesine dokunup Ayarlar menüsünü açtıktan sonra ‘Oynatma sırasında yakala’ seçeneğini aktif etmelisiniz.

Android’de Google Play Müzik’ten Neden Müzik İndirilmez?

Google Play Müzik’in mobil kullanıcı odaklı bir hizmet olduğunu düşünürsek, mobil uygulamada da indirme seçeneği olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Fakat gerçek şu ki Google Play Müzik’teki müzik dosyaları, tıpkı diğer müzik servislerinde olduğu gibi şifrelenmiştir. Dolayısı ile indirseniz dahi diğer müzik oynatıcıları bu dosyaları açamazlar. Bu nedenle Android’de Google Play Müzik’ten müziklerinizi indirememektesiniz.