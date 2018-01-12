Google Play'in Porno Reklamları Gösterdiği Ortaya Çıktı

Google Play üzerinden indirilen yaklaşık 60 oyun uygulaması, kötü amaçlı yazılım yüzünden oluşan bir hata sonucunda porno içerikli reklamlar göstermeye başladı.

Güvenlik firması Check Point, Google Play Store'da çoğunluğu çocuklara yönelik olan oyun uygulamalarda porno reklamlar gösteren, kötü niyetli bir hata ortaya çıkardı. Porno reklam hatası, 1 milyondan fazla indirilen Five Nights Survival Craft ve McQueen Car Racing Game gibi Disney Pixar karakterlerinin oyunlarında da bulunuyor.

"Adult Swine(Yetişkin Domuzu)" olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılım, pornografik reklamlar göstermesinin yanı sıra, kullanıcıları sahte güvenlik yazılımları indirmeye ve ücretli hizmetlere kayıt olmaya teşvik ediyor. Kötü amaçlı yazılım telefonunuza yüklendikten sonra, tuş kilidini açana kadar aktif hale gelmiyor. Tuş kilidinizi açtıktan sonraysa aşağıda gördüğünüz resme benzer iletiler göndermeye başlıyor.

Bazı reklamlar ise kullanıcılara ödül kazandıklarını söyleyerek, sonrasında dolandırma amaçlı kullanılacak telefon ve kredi kartı gibi bilgilere erişim sağlamaya çalışıyor. Bir Google sözcüsü Financial Times’a yaptığı açıklamada,”Kötü amaçlı yazılım bulaştıran geliştiricilerin hesaplarını dondurduk. Check Point’e çalışmalarından ve kullanıcılarımızı güvende tutmak için yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederiz.”dedi.

Ebeveynler ise kötü amaçlı yazılımları telefonunuza bulaştıran uygulamalara “çocuklarınız için indirmeyin” benzeri uyarı nitelikli yorumlar yapmaya başladı. Porno içerikli yazılımlar yüklenir veya dolandırıcılık yapılır anlarım, ama çocukları hedef alacak şekilde böyle bir girişimde bulunmanın hiç bir özrü olduğunu düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?