Play Sesli Kitaplar için kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak isteyen Google, yayınladığı güncelleme ile uygulamaya yeni özellikler ekledi.

Google, geçtiğimiz Ocak ayında Play Kitaplar için sesli kitaplar özelliğini yayınlayarak Audible’a doğrudan rakip olmuştu. Kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen Google, Play Kitaplara yer işaretleri, akıllı durdurma, hız kontrolü ve aile kütüphanesi gibi özellikler getiren yeni bir güncelleme yayınladı.

Akıllı durdurma, bir durdurma işlemi gerçekleştirdiğinizde, sesli kitabın cümlenin ortasından değil başından başlamasını sağlıyor. Aile kütüphanesi özelliği ise Play Kitaplar kullanıcılarının kitaplarını en fazla beşe kadar aile üyeleri ile paylaşabilmesini sağlıyor. Yer işaretleri özelliği ise, işaret koyduğunuz kısma dilediğiniz zaman kolayca dönebilmenizi sağlıyor.

Google, yeni güncelleme ile birlikte Play Kitaplar’a yeni ülkeler de ekledi. Artık Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Rusya, İspanya, İsviçre, Şili, Meksika, Güney Afrika ve Japonya da sesli kitapları kullanabilecek. Yeni özellikler hem iOS hem Androi hem de Google Asistan için kullanıma sunulmuş durumda.