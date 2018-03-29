Google'ın geçtiğimiz Ocak ayında kullanıma sunduğu sesli kitap uygulaması, ilk büyük güncellemesi ile birçok kullanışlı özelliğe kavuştu.

Ocak ayında sunduğu sesli kitap hizmeti ile büyük beğeni alan Google, sesli kitaplar uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Sunulan yeni güncelleme birçok kullanım kolaylaştırıcı özellik sunuyor. Google Play Kitaplar uygulaması üzerinden ulaşılabilen sesli kitapları, uygulamayı Android ve iOS üzerinden indirerek kullanabilirsiniz.

Sunulan güncelleme ile gelen özellikler kullanıcıların ihtiyaçlarını daha kolay karşılamalarına yönelik. Kitap dinlenirken herhangi bir sebepten ara vermeniz gerekirse, geri dönüp başladığınızda ses kaydı otomatik olarak cümlenin başına dönecek. Aynı zamanda kaydın hızını da dinleme kolaylığına ya da zorlığuna göre ayarlayıp daha hızlı ya da daha yavaş çalmasını sağlayabileceksiniz.Gelen en güzel özelliklerden biri ise, satın alınan eserin beş kişiyi aşmamak kaydı ile farklı hesaplar ile paylaşılabilmesi. 'Aile Kitaplığı' olarak adlandırılan bu özellik sayesinde, buraya eklenen kişiler ile kitaplar ortak olarak kullanılabilecek.

Geçtiğimiz günlerde Google Asistan için sunulan 'rutinler' özelliğini de sesli kitaplar için kullanmak mümkün olacak. Belirlediğiniz tek bir sesli komut ile birden çok işlemi yürütmeye başlayan bu özelliği kullanarak, sesli kitaplar için de özel bir komut oluşturmak mümkün olacak. Sunulan özellikler kullanıcıları memnun edecek gibi gözüküyor ve e-kitap'tan sonra sesli kitaplar da kitlesini her geçen gün genişleteceğe benziyor.