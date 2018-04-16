Google Play, Siber Korsanların Önüne Geçmeyi Amaçlıyor

Araştırmacılar, devlet yazılımlarını zor durumlara düşüren hackerların, Google Play uygulamasında bulunan üç kötü amaçlı uygulamanın kaldırılmasıyla büyük bir darbe aldığını belirtti.

Mobil cihazlarda bulunan siber tehditler, büyük ihtimalle Orta Doğu'daki insanları hedef alan iki ayrı gruptan geliyor. Mobil güvenlik şirketi Lookout'taki istihbaratının yöneticisi Michael Flossman'ın bildirdiğine göre, Google Play'de bulunan güvenliksiz uygulamaların kontrolü giderek sağlanıyor.

ViperRat ve Desert Scorpion ailesi gibi iki farklı gruptan oluşan uygulamalar, Google'da bulunan siber saldırı uygulamalarından yalnızca birkaçı. Saldırılarının başarılı olma sebebi ise ilk uygulamaların, sonra çıkanlar kadar modüler olmaması.

Önceden, her iki hacker grubu da, üçüncü taraf uygulamaların indirilmesine yönelik, kitleleri kandıran bir sosyal mühendislikle işini hallediyordu. Play'de barındırılan uygulamaların edinilebilmesi, uygulamaların yasal olduğu konusunda daha fazla güvence sağladığından, bu strateji genelde başarıya ulaşıyordu.

Sonuç olarak, Google Play'de gördüğümüz şüpheli uygulamalara daha temkinli yaklaşmalıyız. Umuyoruz ki Google ilerleyen dönemlerde bu tür siber korsanlar için daha iyi bir yaptırım uygular. Peki sizin fikirleriniz nedir? Bu tür korsanların cihazlarımıza erişimini nasıl engelleyebiliriz?