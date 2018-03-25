Play Store, Bazı Kullanıcılara 'Lite' Uygulamaları Öneriyor

Google Play Store, bazı kullanıcılara 'Lite' uygulamalar önermeye başladı.

Akıllı telefonların 10 yaşına dayandığı günümüzde, her ne kadar her sene onlarca amiral gemisi telefon piyasaya sürülse de hala büyük bir çoğunluk birkaç senelik cihazlar kullanıyor. Bununla birlikte, uygulama verilerinin depolama alanındaki boşlukları doldurmaları da sistematik olarak artıyor. Durum böyleyken geçtiğimiz iki yıl içerisinde 'Lite' uygulamaların giderek arttığını görmek bizi şaşırtmıyor. Kısaca açıklamak gerekirse 'Lite' uygulamalar popüler hizmetlerin daha hafif olan halleri diyebiliriz.

Son yıllarda kullanımı artan 'Lite' uygulamaların başında Facebook Lite, Skype Lite ve Twitter Lite gibi çok kullanılan hizmetler geliyor. Ancak Play Store aramalarında bu alternatifler üst sıralarda görünmediği sürece kullanıcılar tarafından tercih edilebilir durumda değildi.

Google, bazı kullanıcılar için görünen lite uygulamaları hakkında yeni bir mesajla bu sorunu çözmeye çalışıyor gibi görünüyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, mesaj, verilen uygulamanın belirli bir sürümünün mevcut olduğunu kullanıcılara bildiriyor. İleti, ayrıca lite uygulamasının dosya boyutunu gösteriyor ve "Görüntüle" seçeneğine basıldığında sizi uygulama listesine götürüyor.