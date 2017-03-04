Telefonunuzdan Bilgisayarınıza Bulaşan Virüs Tespit Edildi

Palo Alto Networks tarafından keşfedilen bu virüs, Android telefonunuza zarar vermiyor ancak telefonunuzu bilgisayara taktığınızda bilgisayarınızı ele geçirmeye çalışıyor.

Android'in resmi uygulama mağazası Google Play Store, genellikle güvenli uygulamalarla dolu olsa da zaman zaman güvenilmeyen virüslü uygulamalar da Google'ın uygulama mağazasına sızabiliyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde keşfedildi.

Palo Alto Networks şirketinin tespit ettiği "Crochet Doilies Ideas" (Tığ İşleme Fikirleri) isimli bir mobil uygulama, başta masum ve kimseye zararı olmayan bir uygulama gibi Android telefonunuza yükleniyor. Uygulama virüslerle dolu olduğu halde Android telefonunuzda kendini fark ettirmiyor ancak asıl zararı bilgisayara bağlandığında ortaya çıkıyor. Bu uygulamayla birlikte Android telefonunuza yüklenen virüs, Windows bilgisayarınıza telefonunuzu bağladığınızda bilgisayarınıza giriyor.

Bu uygulama Google Play Store'dan kaldırıldığı için şu anda bu uygulamadan kullanıcıları bir risk beklemiyor ancak böyle sinsi virüslerin Google Play Store'da yayınlanabiliyor olması Android kullanıcılarının güvenliği için büyük bir tehdit. Bu nedenle güvenilir olmayan ve bilinmedik uygulamaları indirmemenizde fayda olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım.