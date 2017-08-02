Play Store Uygulama Başlığı 50 Karaktere Çıkarıldı

Daha önce 30 karakterle sınırlandırılan başlıklar artık 50 karakter olarak girilebilecek. Geliştiricilere tanınan bu imkan, genel itibariyle istismara ve dolayısı ile arama motorunda uzun ve olumsuz bir görüntünün oluşmasına neden olabilecek türden.

Google’ın Play Store’da geliştirici politikalarının birinde değişikliğe gitmesinin makul bir nedeni vardır, eminiz. Fakat şu an için bunun nedenini bilmiyoruz. Google, geçtiğimiz Temmuz ayı ortasında geliştiricilere gönderdiği bir mektupta uygulama başlığı karakter limitini 30’dan 50’ye çıkardığını açıklamıştı. Bununla birlikte bu değişiklik daha da öncesinde gerçekleşmişti aslında çünkü Waze, 13-14 Haziran arasında çok daha uzun bir isme dönüştürülmüştü.

Söz konusu trajedinin ne olduğuna bakalım:

* "Waze - GPS, Maps & Traffic" => 14 Haziran öncesinde, 26 karakter

* "Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation" => 14 Haziran ve sonrasında 50 karakter.

Artık masa üstü ya da mobilde Play Store’da arama yaptığınızda başlıklar daha da kısa görünüyorlar. Aynı zamanda gereksiz açıklamalarla da dolu olan başlıklar, uygulamanın makul olmaktan öte, şüpheli olmasına neden oluyor.

Bir kaç örnek vermek gerekirse:

* Kika Keyboard – Cool Fonts, Emoji, Emoticon, GIF: çünkü emoji de, emoticon da başlıkta olması gerekiyor.

* Emoji Keyboard Cute Emoticons – Theme, GIF, Emoji: Emoji ile başlıyor, emoji ile bitiyor. Yeni nesil artık daha dikkatli. Bu kadarına gerek yok.

* Facemoji Emoji Keyboard – Cute Emoji, Theme,Sticker: virgülden sonra boşluğa gerek var mı? Kimsenin buna ihtiyacı yok değil mi?

Bu ve bunun gibi örneklerden de görebileceğimiz üzere başlıklar için 30 karakter aslında oldukça yeterli.

Verilecek örnekler çok ama meselenin özü şu: Firmalara ve geliştiricilere kendilerini ifade etmeleri için daha fazla alan veriyorsunuz. Onlar da bu imkanı örneğin GTA’yı ‘Grand Theft Auto’ olarak yazmak için kullanacaklardır. Ya da bunca alanla ne yapacaklarını bilmedikleri için bu ekstra boşluğu doldurmak amacıyla aynı kelimeleri tekrar tekrar yazacaklardır. Peki bunun uygulamanın keşfedilmesine katkısı ne ?

Bu fazlalık bazı diller için faydalı olacaktır (örneğin Almanca, ya da Fince’de), fakat bildiğimiz bir şey varsa tanınan bu imkan bir çok dilde tekrarlı kullanım, benzer anlamlı kelimelerin tekrarı gibi arama optimizasyonlarını alt üst edecek girişimlere neden olacaktır. Hatta daha şimdiden suistimal edilmeye başlandı bile.