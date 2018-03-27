Google Play Store'da Yeni Bir 'Malware' Bulundu

Google Play Store'da, oldukça masum görünen uygulamalara gizlenmiş bir malware bulundu. Virüsü barındıran zararlı uygulamalar, Play Store'dan kaldırılmadan önce tam 500.000 kez indirilmiş.

Güvenlik şirketi SophosLabs, Android cihazları etkileyen yeni bir malware türünü ortaya çıkardı. Oldukça masum görünen uygulamalara saklanmış bu virüs türü canınızı sıkabilir. Neyse ki, Google'a yapılan bildirimin ardından bu uygulamalar Play Store'dan kaldırıldı. Ancak bu, tamamen etkilenmemiş olduğunuz anlamına gelmiyor, 500.000'den fazla kullanıcının bu zararlı uygulamaları indirdiği tespit edildi.

"Andr/HiddnAd-AJ" adlı klasörün içine saklanan virüs, Google'ın Play Protect korumasından da başarıyla geçmişti. Tespit edilen uygulamalardan 6'sı QR kod okuyucu, biri ise akıllı pusula uygulaması. Aşağıda yer alan uygulamalardan herhangi biri telefonunuzda hâlâ yüklüyse silmenizi öneririz.

Uygulamayı kullanmadığınız anda bile arka planda çalışarak reklam gösteren bu virüs, oldukça can sıkıcı olabilir. Google'ın korumasını bile geçen bu tip uygulamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Her ne kadar bazı sıkıntıları olsa da, Android telefonunuza uygulama indirmek için en güvenilir yer hâlâ Play Store. Siz ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklü müydü?