Google, Play Store'daki Kalitesiz Uygulamaları Avlıyor!

Dev şirket, kararlılık ve güç verimliliği açısından kötü performans sergileyen uygulamalara karşı bundan sonra iyi niyetli davranmayacak.

Marketlerdeki uygulamaların hepsinin kaliteli olmadığını biliyoruz ve bazen belirli amaçlar için bazı kalitesiz uygulamaları kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Özellikle Android platformunda resmi olarak yayımlanmış çöp uygulamaları sıralasak, buradan San Francisco’daki Google merkezine kadar yol olur.

Mobil uygulama geliştiricilerini yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmaya teşvik etmek isteyen Google’ın, söz konusu verimsiz uygulamalara karşı sabrı taştı. Duruma vaktinde Apple kadar sert ve seçici şartlarla yaklaşmayan arama devinin gevşek tavrı artık ortadan kalkıyor. Söz konusu kalitesiz uygulamaların marketteki görünülürlükleri gün geçtikçe azalacak. Beklentileri karşılayamayan geliştiricilerin uygulamaları artık daha fazla tutunamayacak.

Kendi kendine çöken, cihazı donduran ve güvenliğimizi tehdit eden uygulamaların artık markette daha az gözükecek olması elbette güzel haber. Google zamanında geliştirici sayısını tüm dünya çağında arttırmak için çok anlayışlı ve yumuşak bir tavır sergilemişti ve aslında bu yaklaşım yanlış değildi. Çünkü günümüz akkıllı telefonlarının %90’nından fazlası Android’le çalışırken, bu talebi karşılamak için binlerce geliştiriciye ihtiyaç vardı.

Bu seneki Google I/O etkinliğin şirket uygulama avcılığının sinyallerini vermişti. Android O ile beraber geliştirilen yüksek kararlılık ve Anlık Uygulamalar gibi ciddi yeniliklerin, geliştiricileri biraz daha zorlayacağını söylemişti.

Geliştiriciler artık uygulamalarının kararlılığını ve pil kullanım sürelerini istatistiki olarak gözlemleyebilecek ve aşağıdaki maddeleri sürekli iyileştirmek zorunda kalacaklar:

“Uygulama yanıt vermiyor” hatası (ANR) oranları

Uygulama hızı

Yavaş renderlama

Uygulama donmaları

Arkaplanda aşırı enerji tüketimi

Google, bu kriterleri kullanarak uygulama sıralamalarında sonda kalan %25’lik grubu sürekli köşeye sıkıştıracak. Eğer bir geliştiriciyseniz ve uygulamanız bu dilim içerisindeyse, sık sık uyarı almanız doğal.

Şu anda milyonlarca uygulamanın bulunduğu Google Play Store, son yıllarda sahte, düşük kaliteli ve kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların artması ile eleştirilerin odağı olmuştu. Artık Android’teki yarış, en iyi uygulamalar arasına girmek üzere değil, en kötü uygulamalar arasından çıkmak için de devam edecek.